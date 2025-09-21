1-й таймКраснодар — ЗенитОнлайн
    «Краснодар» — «Зенит»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ
    «Монако» разгромил «Мец» в Лиге 1

    «Монако» — «Мец»: счет матча 5:2, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Монако Метц
    В пятом туре французской Лиги 1 «Монако» дома переиграл «Мец» со счетом 5:2.

    Ансу Фати
    Ансу Фати

    Лучшим в составе монегасков был экс-полузащитник «Барселоны» Ансу Фати, оформивший дубль. Он появился на поле после перерыва и провел первый матч за команду в Лиге 1.

    Также за «Монако» отличились Мика Бирет и Джордж Ильеникена, а еще один гол был забит в результате автогола Коффи Куао.

    За «Мец» отличились Хабиб Диалло и Гатье Хайн.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Футбол. Франция. Лига 1
    Монако — Метц 5:2
    Голы: 0:1 Хабиб Диалло (13'), 1:1 Мика Биерет (29'), 2:1 Ансумане Фати (46'), 2:2 Готье Эн (пенальти) (67'), 3:2 Ансумане Фати (83'), 4:2 Коффи Куао (автогол) (86'), 5:2 (90 + 3') Монако: Филипп Кён, Джордан Тезе, Эрик Дайер, Тило Керер, Кассум Уаттара (Каю Энрике, 79'), Магнес Аклиуше, Ламин Камара, Такуми Минамино (Станис Идумбо-Музамбо, 79'), Мика Биерет (Джордж Иленихена, 68'), Парис Бруннер (Ансумане Фати, 46'), Aladji Bamba (Крепин Дьятта, 33') Метц: Бенжамен Стамбули (Георгий Цитаишвили, 90'), Терри Йегбе, Максим Колен, Коффи Куао (Morgan Bokele, 90'), Шейх Сабали, Жесси Деменге (Ismael Guerti, 75'), Фоде Балло-Туре (Альфа Амаду Туре, 75'), Жан-Филипп Гбамин, Хабиб Диалло, Готье Эн, Jonathan Fischer Предупреждение: Джордан Тезе (43')

    «Монако» вышел на второе место с 12 очками. «Мец» остался последним.

