«Ювентус» не смог победить в гостях «Верону»

Микеле Ди Грегорио Фото: globallookpress.com
Туринцы открыли счет на 19-й минуте после гола Франсишку Консейсана. На 44-й минуте Гифт Орбан восстановил равновесие в счете.
Футбол. Италия. Серия А
Верона — Ювентус 1:1
Голы: 0:1 Шику Консейсау (19'), 1:1 Гифт Орбан (пенальти) (44'), 2:1 (68') Верона: Лоренцо Монтипо, Унай Нуньес, Виктор Нельссон, Мартин Фресе, Домагой Брадарич, Суат Сердар (Yellu Santiago, 90'), Жан-Даниэль Акпа (Шейх Няьссе, 77'), Антуан Бернед, Гифт Орбан (Джуниор Аджайи, 90'), Rafik Belghali (Григорис Кастанос, 77'), Giovane Santana do Nascimento Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Андреа Камбьязо, Ллойд Келли, Федерико Гатти, Пьер Калюлю, Хефрен Тюрам (Vasilije Adzic, 57'), Мануэль Локателли (Теун Коопмейнерс, 46'), Жоау Мариу (Эдон Жегрова, 83'), Душан Влахович (Луа Опенда, 57'), Кенан Йылдыз, Шику Консейсау (Джонатан Дэвид, 70') Предупреждения: Жан-Даниэль Акпа (7'), Федерико Гатти (9'), Ллойд Келли (39'), Igor Tudor (40'), Гифт Орбан (45 + 2'), Теун Коопмейнерс (65'), Антуан Бернед (76')
«Ювентус» пока возглавил турнирную таблицу с 10 очками, «Верона» с 3 баллами находится на 15-м месте в Серии А.