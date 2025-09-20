1-й таймЛанс ― ЛилльОнлайн
    «Ланс» ― «Лилль»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги 1
  • 21:35
    • «Манчестер Юнайтед» одолел «Челси» на своем поле
  • 21:28
    • «Локомотив» в меньшинстве упустил победу над «Динамо» Мх
  • 20:59
    • «Ювентус» не смог победить в гостях «Верону»
  • 19:12
    • «Реал» уверенно обыграл «Эспаньол»
  • 19:05
    • «Брайтон» и «Тоттенхэм» поделили очки, победы «Кристал Пэлас» и «Лидса»
    Все новости спорта

    «Ювентус» не смог победить в гостях «Верону»

    «Верона» — «Ювентус»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Верона Ювентус
    «Ювентус» сыграл вничью с «Вероной» в гостевом матче 4-го тура Серии А — 1:1.

    Микеле Ди Грегорио
    Микеле Ди Грегорио

    Туринцы открыли счет на 19-й минуте после гола Франсишку Консейсана. На 44-й минуте Гифт Орбан восстановил равновесие в счете.

    Футбол. Италия. Серия А
    Верона — Ювентус 1:1
    Голы: 0:1 Шику Консейсау (19'), 1:1 Гифт Орбан (пенальти) (44'), 2:1 (68') Верона: Лоренцо Монтипо, Унай Нуньес, Виктор Нельссон, Мартин Фресе, Домагой Брадарич, Суат Сердар (Yellu Santiago, 90'), Жан-Даниэль Акпа (Шейх Няьссе, 77'), Антуан Бернед, Гифт Орбан (Джуниор Аджайи, 90'), Rafik Belghali (Григорис Кастанос, 77'), Giovane Santana do Nascimento Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Андреа Камбьязо, Ллойд Келли, Федерико Гатти, Пьер Калюлю, Хефрен Тюрам (Vasilije Adzic, 57'), Мануэль Локателли (Теун Коопмейнерс, 46'), Жоау Мариу (Эдон Жегрова, 83'), Душан Влахович (Луа Опенда, 57'), Кенан Йылдыз, Шику Консейсау (Джонатан Дэвид, 70') Предупреждения: Жан-Даниэль Акпа (7'), Федерико Гатти (9'), Ллойд Келли (39'), Igor Tudor (40'), Гифт Орбан (45 + 2'), Теун Коопмейнерс (65'), Антуан Бернед (76')

    «Ювентус» пока возглавил турнирную таблицу с 10 очками, «Верона» с 3 баллами находится на 15-м месте в Серии А.

