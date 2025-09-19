1-й периодАк Барс — Салават ЮлаевОнлайн
    «Ак Барс» — «Салават Юлаев»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ
    Черданцев: За эту часть сезона Талалаеву и «Балтике» можно поставить пять с плюсом

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Балтика
    Комментатор Георгий Черданцев высказался по поводу игры калининградской «Балтики» в текущем сезоне.

    Андрей Талалаев
    Андрей Талалаев

    «Нового ничего не скажешь. Перед одним из матчей "Балтики", который я комментировал, Андрей Викторович говорил, что у них есть шестинедельный цикл подготовки, ребята отпахали без выходных под приличной нагрузкой. Как мы видим, на эту дистанцию фундамент, заложенный на сборах, дал результат. Опять же, это одна часть чемпионата. За нее Талалаеву и "Балтике" можно поставить пять с плюсом. Но что будет после зимней паузы и сборов, не знает никто, в том числе и Талалаев. Специфика зимнего окна заключается в том, что невозможно три месяца удерживать форму футболистов. На данном этапе все великолепно, но что будет весной, тяжело сказать», — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».

    После 8 туров калининградцы набрали 16 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Следующий матч калининградская команда сыграет дома с «Ростовом» 21 сентября.

