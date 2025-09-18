ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Алексей КудашовС вещами на выход. Кто из тренеров КХЛ будет уволен первым?
  • 22:45
    • «Ростов» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче Кубка России
  • 23:59
    • «Барселона» минимально обыграла «Ньюкасл» в гостях
  • 23:56
    • Гол Холанна помог «Ман Сити» обыграть «Наполи»
  • 23:53
    • «Спортинг» разгромил «Кайрат» в Лиссабоне
  • 22:17
    • Okko покажет олимпийский отборочный турнир фигуристов
    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Португалия Спортинг Лиссабон Казахстан. Премьер-лига Кайрат
    «Спортинг» разгромил на своем поле «Кайрат» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 4:1.

    Дублем в составе «львов» отличился Франсишку Тринкан (44' и 65'), еще по голу забили Алиссон Сантос (67') и Джеовани Кенда (68').

    Эдмилсон Фильо забил гол престижа в составе «Кайрата» на 86-й минуте. Также отметился 18-летний вратарь казахстанской команды Шерхан Калмурза, который в своем дебютном матче в Лиге чемпионов отразил пенальти на 21-й минуте от капитана хозяев Мортена Юлманна.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Спортинг — Кайрат 4:1
    Голы: 1:0 Франсиску Тринкан (44'), 2:0 Франсиску Тринкан (65'), 3:0 Alisson Santos (67'), 4:0 Жеовани Кенда (68'), 4:1 Эдмилсон Фильо (86') Спортинг: Жоау Виржиния, Иван Фреснеда, Куарежма, Гонсалу Инасиу, Максимилиано Араухо (Матеус Рейс, 65'), Мортен Юльманн (Зено Дебаст, 70'), Георгий Кочорашвили (Хидемаса Морита, 61'), Жеовани Кенда, Педро Гонсалвес (Alisson Santos, 61'), Франсиску Тринкан, Луис Суарес (Фотис Иоаннидис, 62') Кайрат: Шерхан Калмурза, Александр Мрынский (Рикардиньо, 81'), Офри Арад (Эдмилсон Фильо, 70'), Дамир Касабулат (Адилет Садыбеков, 75'), Луиш Мата, Егор Сорокин, Александр Мартынович, Валерий Громыко, Еркин Олегулы Тапалов (Юг Станоев, 70'), Дастан Сатпаев, Жорже Жоржинью Предупреждения: Георгий Кочорашвили (4'), Луис Суарес (31'), Жорже Жоржинью (39'), Жеовани Кенда (69'), Зено Дебаст (78'), Дастан Сатпаев (90 + 2')

    «Кайрат» 30 сентября примет на своем поле мадридский «Реал», «Спортинг» на следующий день сыграет против «Наполи» в гостях.

