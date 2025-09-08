В матче отборочного цикла на чемпионат мира, в группе В, состоится матч сборных команд. Игра запланирована на 8 сентября 21:45 по мск.

Косовары в прошлый раз крупно проиграли Швейцарии. Результат сделал их андердогом квартета. Сегодня нет гарантии, что им удастся набрать очки. Шведы вряд ли будут согласны на результат меньший, чем победа.

Швеция хочет выиграть, поскольку в прошлом матче добилась лишь ничьи со Словенией. Победа может дать команде первое место. С учетом того, что предыдущие 3 поединка против Косова закончились победой, то шансы гостей на успех довольно высокие.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры предлагают на победу Косова 4.80, на ничью 4.05 и на победу Швеции 1.70.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Косово — Швеция смотрите на LiveCup.Run.

