1-й таймИзраиль — ИталияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матео Ретеги и Джакомо РаспадориИзраиль — Италия. Онлайн, прямая трансляция
  • 22:03
    • Гол Виноградова обеспечил «Торпедо» победу над СКА
  • 20:19
    • Источник: Защитник «Фенербахче» Джику подписал контракт со «Спартаком»
  • 19:40
    • «Салават Юлаев» в овертайме дожал «Металлург»
  • 19:04
    • «Урал» потерял очки в матче с «Нефтехимиком», победы «Спартака» и «Челябинска»
  • 18:57
    • «Авангард» проиграл «Ак Барсу» в матче КХЛ
    Все новости спорта

    Косово — Швеция: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Косово Сборная Швеции
    В матче отборочного цикла на чемпионат мира, в группе В, состоится матч сборных команд Косова и Швеции. Игра запланирована на 8 сентября 21:45 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Косовары в прошлый раз крупно проиграли Швейцарии. Результат сделал их андердогом квартета. Сегодня нет гарантии, что им удастся набрать очки. Шведы вряд ли будут согласны на результат меньший, чем победа.

    Швеция хочет выиграть, поскольку в прошлом матче добилась лишь ничьи со Словенией. Победа может дать команде первое место. С учетом того, что предыдущие 3 поединка против Косова закончились победой, то шансы гостей на успех довольно высокие.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры предлагают на победу Косова 4.80, на ничью 4.05 и на победу Швеции 1.70.

    • Эксперты предсказали успех шведов, а в этом прогнозе можно узнать, на что ставить.

    • ИИ не согласен с такими прогнозами и сделал ставку на победу Косова со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Косово — Швеция смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная Израиля доставит проблемы итальянцам?
  • Израиль — Италия. Прогноз и ставки
  • 4.80
    •
  • Хорваты вновь забьют много голов?
  • Хорватия — Черногория. Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • Шотландия будет мчаться к победе
  • Беларусь — Шотландия. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.20
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  4.80
  • Прогноз на матч Израиль — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Хорватия — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Беларусь — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сербия — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Азербайджан — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Венгрия — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Франция — Исландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры