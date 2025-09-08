8 сентября в группе I квалификации чемпионата мира запланирована очная встреча сборных. Команды стартуют в 21:45 мск.

Израиль сыграл 4 поединка и набрал 9 очков. Команда занимает 2-е место в таблице. Италия имеет на 3 пункта меньше, но при этом у нее игра в запасе.

Таким образом, логичным планом итальянцев сегодня является победа. Это позволит им сократить разрыв и в дальнейшем попытаться занять 2-е место.

В прошлом году команды провели два поединка в Лиге наций УЕФА. Оба закончились победой Италии. Общий счет по итогу составил 6:2.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают Италию фаворитом. Котировки на победу составляют 7.20 и 1.43 соответственно, на ничью можно поставить за 4.80.

Эксперты LiveSport предложили прогноз на поединок, коэффициент составляет 4.80.

Прогноз искусственного интеллекта — победа Италии со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Израиль — Италия смотрите на LiveCup.Run.

