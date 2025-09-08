Израиль сыграл 4 поединка и набрал 9 очков. Команда занимает 2-е место в таблице. Италия имеет на 3 пункта меньше, но при этом у нее игра в запасе.
Таким образом, логичным планом итальянцев сегодня является победа. Это позволит им сократить разрыв и в дальнейшем попытаться занять 2-е место.
В прошлом году команды провели два поединка в Лиге наций УЕФА. Оба закончились победой Италии. Общий счет по итогу составил 6:2.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают Италию фаворитом. Котировки на победу составляют 7.20 и 1.43 соответственно, на ничью можно поставить за 4.80.
- Эксперты LiveSport предложили прогноз на поединок, коэффициент составляет 4.80.
- Прогноз искусственного интеллекта — победа Италии со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Израиль — Италия смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.