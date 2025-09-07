Северная Македония — Лихтенштейн. Онлайн, прямая трансляция

В воскресенье, 7 сентября, Северная Македония примет Лихтенштейн в рамках квалификации Чемпионата мира по футболу 2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа J Северная Македония — Лихтенштейн 0:0 Северная Македония: Столе Димитриевски, Боян Илиевски, Джоко Зайков, Эгзиян Алиоски, Дарко Чурлинов, Исник Алими, Энис Барди, Элиф Элмас, Боян Миовски, Александар Трайковски, Andrej Stojchevski Лихтенштейн: Беньямин Бюхель, Макс Гопель, Сандро Вольфингер, Йенс Хофер, Ларс Трабер, Андреас Малин, Арон Зеле, Николас Хаслер, Симон Люхингер, Ферхат Саглам, Фабио Люк Нотаро

Ход игры

7' Эгзиян Алиоски разыгрывает аут вблизи штрафной гостей. Мяч вброшен на Дарко Чурлинова, тот навесил, но не точно.

6' Исник Алими начинает атаку Македонии левым флангом — дальний заброс направо, но мяч перехвачен.

5' Джоко Зайков оказался на газоне, его уронил Ферхат Саглам. Штрафной пробьют хозяева!

4' Дарко Чурлинов едва не зацепился за мяч в штрафной площади гостей, но мяч скользнул по ноге и улетел за лицевую линию.

3' Угловой у ворот Лихтенштейна. Подача в штрафную, удар и снова корнер!

2' Нарушение правил в центре поля на Александаре Трайковском, он лежит на газоне.

1' Раздается свисток арбитра! Матч Северная Македония — Лихтенштейн начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

18:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Национальная Арена Тоше Проески». Игра вот-вот начнется!

18:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

18:40 Главным арбитром встречи назначен Хорациу Фешник из Румынии.

18:35 Сегодняшний матч пройдет в Скопье на стадионе «Национальная Арена Тоше Проески».

18:30 Всем доброго футбольного вечера! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча квалификации Чемпионата мира 2026 между сборными Северной Македонии и Лихтенштейна. Комментировать эту встречу для вас буду я, Петровский Виктор.

Стартовые составы

Северная Македония: Димитриевски Столе, Илиевски Боян, Стойчевски Андрей, Зайков Джоко, Алиоски Эгзиян, Чурлинов Дарко, Алими Исник, Барди Энис, Элмас Эльиф, Миовски Боян, Трайковски Александар.

Лихтенштейн: Бюхель Бенджамин, Малин Андреас, Трабер Ларс, Хофер Йенс, Вольфингер Сандро, Люхингер Зимон, Хаслер Николас, Зеле Арон, Гёппель Максимилиан, Нотаро Фабио, Саглам Ферхат.

Северная Македония

Северная Македония имеет неплохие шансы побороться за прямую путевку на Чемпионат мира в непростой группе, где помимо нее выступают сборные Уэльса, Бельгии, Казахстана и Лихтенштейна. В турнирной таблице команда Роберта Стояновкого занимает второе ес, отставая от “валлийцев” на два очка. Позади у них Бельгия, которая имеет на одну сыгранную встречу меньше и отставание в один балл.

Со своими потенциальными соперниками за первое место в группе македонцы сыграли вничью в первом круге: Уэльс (1:1), Бельгия (1:1). В двух других матчах были добыты победы: над Лихтенштейном (3:0) и Казахстаном (1:0).

Лихтенштейн

Лихтенштейн — явный аутсайдер своей отборочной группы. Команда провела четыре матча и все из них проиграла. Как итог — последнее место в таблице с нулем набранных очков. Отдельно стоит отметить что парни Конрада Фюнфштюка имеет только теоретические шансы на выход на ЧМ, для этого нужно побеждать во всех оставшихся матчах квалификации и надеятся на чудо.

Отметим, что Лихтенштейн абил в этом отборочном цикле ни одного гола, пропустив при этом 14. Все четыре матча оказались неудачными: Северная Македония (0:3), Казахстан (0:2), Уэльс (0:3), Бельгия (0:6).

Личные встречи

Между собой эти соперники пересекаются довольно часто на отборочных турнирах к Чемпионату мира и Европы. Практически всегда победу в этих противостояниях праздновала Македония — только в 2002-м году Лихтенштейну удалось зацепить ничью. В первом круге нынешней квалификации Северная Македония уверенно обыграла своего соперника в гостях (3:0).

