    Матвей Кисляк и Данил КруговойОт стенки Батракова до пятки Сергеева: Катар не выдержал темпа России
  • 00:51
    • Алькарас победил Синнера и выиграл US Open
  • 00:00
    • Германия выиграла у Северной Ирландии, Словакия дожала Люксембург
  • 23:47
    • Испания поиздевалась над Турцией в матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:41
    • Бельгия разбила Казахстан в квалификации ЧМ-2026
  • 21:23
    • Карпин: Показалось, что первый тайм был близок к идеалу
    Бельгия разбила Казахстан в квалификации ЧМ-2026

    Бельгия — Казахстан: счет матча 6:0, обзор голов

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Казахстана Сборная Бельгии
    В матче квалификации чемпионата мира сборная Бельгии разгромила команду Казахстана со счетом 6:0.

    Кевин де Брейне
    Кевин де Брейне

    Дублями в этой игре отметились Кевин Де Брёйне и Жереми Доку, еще по голу забили Николас Раскин и Томас Менье.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа J
    Бельгия — Казахстан 6:0
    Голы: 1:0 Кевин Де Брёйне (42'), 2:0 Жереми Доку (44'), 3:0 Николас Раскин (52'), 4:0 Жереми Доку (60'), 5:0 Кевин Де Брёйне (84'), 6:0 Тома Мёнье (87') Бельгия: Тибо Куртуа, Тимоти Кастань, Зено Дебаст, Артур Теате, Максим Де Кёйпер (Ханс Ванакен, 70'), Юри Тилеманс, Николас Раскин (Тома Мёнье, 70'), Кевин Де Брёйне (Шарль Ванхаутте, 85'), Шарль Де Кетеларе, Леандро Троссард (Малик Мартен Фофана, 63'), Жереми Доку (Алексис Салемакерс, 63') Казахстан: Мухаммеджан Сейсен, Ян Вороговский, Нуралы Алип, Алибек Касым, Алессандро Д'Аддарио (Dinmukhamed Karaman, 81'), Серикжан Мужиков (Murojon Khalmatov, 71'), Рамазан Оразов (Damir Kassabulat, 58'), Султан Астанов, Oralkhan Omirtayev (Ислам Чесноков, 46'), Galymzhan Kenzhebek (Dastan Satpaev, 46'), Ular Zhaksyabayev Предупреждения: Алибек Касым (20'), Серикжан Мужиков (66')

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Победа позволила Бельгии набрать десять очков и подняться на второе место в своей группе. Казахстан (3) — четвертый.

