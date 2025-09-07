Бельгия разбила Казахстан в квалификации ЧМ-2026

Кевин де Брейне Фото: globallookpress.com
Дублями в этой игре отметились Кевин Де Брёйне и Жереми Доку, еще по голу забили Николас Раскин и Томас Менье.
Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа J
Бельгия — Казахстан 6:0
Голы: 1:0 Кевин Де Брёйне (42'), 2:0 Жереми Доку (44'), 3:0 Николас Раскин (52'), 4:0 Жереми Доку (60'), 5:0 Кевин Де Брёйне (84'), 6:0 Тома Мёнье (87') Бельгия: Тибо Куртуа, Тимоти Кастань, Зено Дебаст, Артур Теате, Максим Де Кёйпер (Ханс Ванакен, 70'), Юри Тилеманс, Николас Раскин (Тома Мёнье, 70'), Кевин Де Брёйне (Шарль Ванхаутте, 85'), Шарль Де Кетеларе, Леандро Троссард (Малик Мартен Фофана, 63'), Жереми Доку (Алексис Салемакерс, 63') Казахстан: Мухаммеджан Сейсен, Ян Вороговский, Нуралы Алип, Алибек Касым, Алессандро Д'Аддарио (Dinmukhamed Karaman, 81'), Серикжан Мужиков (Murojon Khalmatov, 71'), Рамазан Оразов (Damir Kassabulat, 58'), Султан Астанов, Oralkhan Omirtayev (Ислам Чесноков, 46'), Galymzhan Kenzhebek (Dastan Satpaev, 46'), Ular Zhaksyabayev Предупреждения: Алибек Касым (20'), Серикжан Мужиков (66')
Победа позволила Бельгии набрать десять очков и подняться на второе место в своей группе. Казахстан (3) — четвертый.