Кингсли Коман вызван в сборную Франции

29-летний нападающий саудовского клубаполучил вызов в сборную Франции после травм

«Кингсли Коман был вызван Дидье Дешамом вследствие потери Усмана Дембеле и Дезире Дуэ, которым мы желаем скорейшего выздоровления. Дембеле и Дуэ уже вернулись в свои клубы. Коман ожидается завтра на базе национальной команды», — говорится в официальном заявлении пресс-службы французской национальной команды.

Напомним, что 9 сентября сборная Франции проведет матч второго тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года с командой Исландии.

Ранее сообщалось, что Усман Дембеле выбыл приблизительно на шесть недель, а Дезире Дуэ — на три-четыре недели из-за полученных травм.