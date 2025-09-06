Футболист «Аль-Насра» Аль-Немер: Роналду изменил футбол своим приездом в Саудовскую Аравию

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
«Роналду был первой звездой мирового уровня, которая приехала в чемпионат Саудовской Аравии. Можно сказать, что он этим изменил футбол.
Криштиану — величайший футболист в истории. После того как он перешёл к нам в команду, в Саудовскую Аравию стали приезжать и другие топ-игроки», — сказал Аль-Немер «Чемпионату».
Роналду играет за «Аль‑Наср» с января 2023 года. Форвард провел 108 матчей во всех турнирах, забил 95 мячей и сделал 20 ассистов.
Текущий контракт с Криштиану истекает в июне 2027 года.