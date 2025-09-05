ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Нагельсман прокомментировал поражение сборной Германии в игре со Словакией

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Германии Футбол Германии Сборная Словакии
    Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о поражении команды в матче квалификации ЧМ-2026 со Словакией (0:2).

    Юлиан Нагельсман
    Юлиан Нагельсман

    «У меня нет объяснения. В целом каждый должен понимать, что мы едем на чемпионат мира и хотим там выступить достойно. Сегодня мы были очень далеки от этого во всём. Возможно, нам стоит делать ставку не на игроков с высоким качеством, а на тех, кто готов отдаваться до конца.

    Больше не хочу слышать об уровне. Мне уже хватит, если у нас будет эмоциональная отдача», — приводит слова Нагельсмана Kicker.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Следующий матч Германия сыграет со сборной Северной Ирландии.

