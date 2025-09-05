Нагельсман прокомментировал поражение сборной Германии в игре со Словакией

Юлиан Нагельсман Фото: globallookpress.com
«У меня нет объяснения. В целом каждый должен понимать, что мы едем на чемпионат мира и хотим там выступить достойно. Сегодня мы были очень далеки от этого во всём. Возможно, нам стоит делать ставку не на игроков с высоким качеством, а на тех, кто готов отдаваться до конца.
Больше не хочу слышать об уровне. Мне уже хватит, если у нас будет эмоциональная отдача», — приводит слова Нагельсмана Kicker.
Следующий матч Германия сыграет со сборной Северной Ирландии.