    Сейчас или никогда: Мануэль Угарте как последняя опора полузащиты «МЮ»
  • 13:13
    Ву стал футболистом «Спартака»
  • 08:27
    Анисимова вышла в финал US Open 2025, победив Осаку
  • 07:09
    Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США
  • 22:01
    Сборная России сыграла вничью с Иорданией в товарищеском матче
  • 07:22
    Бразилия разгромила Чили в отборе на ЧМ-2026, Луис Энрике сделал голевую передачу
    Все новости спорта

    Де ла Фуэнте: Мы провели очень хороший первый тайм, чтобы обеспечить результат

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Испании Футбол Испании Сборная Болгарии
    Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о матче против Болгарии (3:0).

    Луис де ла Фуэнте
    Луис де ла Фуэнте

    «Мы провели очень хороший первый тайм, чтобы обеспечить результат. Но во втором тайме мы были нацелены на то, чтобы продолжать совершенствоваться и расти, хотя темп соперника на нас повлиял. Мы могли бы сделать более позитивные выводы, но все закончили матч здоровыми. Это был сложный матч, следующий будет намного лучше.

    Мы ставили цель вернуть Родри и Карвахаля. Их выпустили на поле не просто так, а потому, что они этого заслуживают. Мы довольны вкладом каждого. Тех, кто вышел, и тех, кто не вышел: Фермин, Ферран, Дани Ольмо...

    Мы ужасно требовательны, они прежде всего. Они были расстроены из-за второго тайма. Нужно воспринимать все в целом.

    Для нас матч с Турцией будет чуть выше по уровню и более затратным. Мы должны постоянно совершенствоваться, и мы стремимся к этому. Так будет и в воскресенье. Очень важно быть самокритичными», — цитирует де ла Фуэнте As.

    Испания с 3 очками занимает 1-е место в группе, Болгария пока не набрала очков и расположилась на 4-й строчке.

