Наумов: Иордания — не самый слабый соперник

Бывший президент «Локомотива»высказался о предстоящем товарищеском матче между

«Неплохой, довольно интересный спарринг ожидается. Тем более в нынешних условиях не приходится выбирать. Сборная Иордании в последнее время показывает хорошие результаты: они попали на чемпионат мира, поднимаются постепенно в рейтинге. Футбол там развивается. Так что жду этого матча с интересом. Это будет не самый слабый соперник, но он нам по зубам: два‑три мяча, думаю, забьем и не пропустим», — приводит слова Наумова «Матч ТВ».

Матч между Россией и Иорданией пройдет 4 апреля в Москве на стадионе «Лукойл-Арена».