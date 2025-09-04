ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Антон Миранчук: Мой совет российским футболистам — ехать в Европу, когда ты моложе

    Экс-футболист швейцарского «Сьона» Антон Миранчук призвал российских футболистов при возможности уезжать в Европу.

    Антон Миранчук
    Антон Миранчук

    Антон Миранчук выступал за «Сьон» с сентября 2024 года. В 25 матчах за клуб он забил два гола и сделал три ассиста.

    «Конечно, думал, что поеду в команду, где буду расцветать и прогрессировать, узнавать что-то новое. У меня были амбиции, давно хотелось что-то поменять. Получилось то, что получилось.

    Наверное, когда тебе 25, ты молод и без семьи, это одна история. Но у меня жена и дети — это совершенно другое. Влияет и языковой барьер. Только через год я начал понимать какие-то слова, раскрываться в общении с ребятами, полноценно адаптироваться.

    Мой совет — ехать, когда ты моложе. Хотя кто-то может поспорить и сказать про Арсена Захаряна. Сложно угадать, к чему это приведет», — приводит слова Миранчука «Спорт-Экспресс».

    Этим летом 29-летний Миранчук заключил соглашение с московским «Динамо».

