2-й таймЛеванте — БарселонаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дани Ольмо«Леванте» — «Барселона». Онлайн, прямая трансляция
  • 23:45
    • «Кремонезе» на чужом поле одолел «Милан»
  • 23:42
    • «Рома» одержала победу над «Болоньей» в матче Серии А
  • 22:51
    • «Динамо» М разгромило «Пари НН» в матче РПЛ
  • 22:47
    • «Атлетико» и «Эльче» сыграли вничью в матче Примеры
  • 21:38
    • «Боруссия» Д и «Санкт-Паули» сыграли вничью в матче Бундеслиги
    Все новости спорта

    «Рома» одержала победу над «Болоньей» в матче Серии А

    «Рома» — «Болонья»: счет матча 1:0, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Рома Болонья
    «Рома» одолела «Болонью» (1:0) в матче 1-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Единственный гол в этом матче хозяева забили на 53-й минуте благодаря точному удару Уэсли Франса.

    Футбол. Италия. Серия А
    Рома — Болонья 1:0
    Гол: 1:0 Уэсли Франса (53') Рома: Миле Свилар, Джанлука Манчини, Эван Н'Дика, Марио Эрмосо, Анхелиньо (Девин Ренс, 83'), Бриан Кристанте, Ману Коне, Матиас Соуле (Пауло Дибала, 74'), Стефан Эль-Шаарави (Нейл Эль-Айнауи, 60'), Эван Фергюсон (Артем Довбик, 74'), Wesley Vinicius Franca Lima Болонья: Лукаш Скорупски, Хараламбос Ликояннис, Джон Лукуми, Николо Казале (Мартин Витик, 46'), Лоренцо Де Сильвестри (Надир Цортеа, 72'), Николо Камбьяги, Томмазо Побега, Ремо Фройлер (Федерико Бернардески, 80'), Чиро Иммобиле (Сантьяго Кастро, 30'), Йенс Одгор (Джованни Фаббиан, 72'), Риккардо Орсолини Предупреждения: Ремо Фройлер (19'), Джанлука Манчини (67')

    В следующем матче Серии А «Рома» сыграет против «Пизы» 30-го августа, а «Болонья» встретится с «Комо» в тот же день.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» не испытает проблем с «Овьедо»?
  • «Овьедо» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Смогут ли самарцы доставить проблемы «быкам»?
  • «Крылья Советов» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • «Парма» создаст трудности «Ювентусу»?
  • «Ювентус» — «Парма». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.70
  • Экспресс дня 24 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Овьедо — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ювентус — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Лилль — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч ЦСКА — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Пегула — Шериф
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры