«Рома» одержала победу над «Болоньей» в матче Серии А

одолела(1:0) в матче 1-го тура итальянской Серии А.

Единственный гол в этом матче хозяева забили на 53-й минуте благодаря точному удару Уэсли Франса.

Футбол. Италия. Серия А Рома — Болонья 1:0 Гол: 1:0 Уэсли Франса (53') Рома: Миле Свилар, Джанлука Манчини, Эван Н'Дика, Марио Эрмосо, Анхелиньо (Девин Ренс, 83'), Бриан Кристанте, Ману Коне, Матиас Соуле (Пауло Дибала, 74'), Стефан Эль-Шаарави (Нейл Эль-Айнауи, 60'), Эван Фергюсон (Артем Довбик, 74'), Wesley Vinicius Franca Lima Болонья: Лукаш Скорупски, Хараламбос Ликояннис, Джон Лукуми, Николо Казале (Мартин Витик, 46'), Лоренцо Де Сильвестри (Надир Цортеа, 72'), Николо Камбьяги, Томмазо Побега, Ремо Фройлер (Федерико Бернардески, 80'), Чиро Иммобиле (Сантьяго Кастро, 30'), Йенс Одгор (Джованни Фаббиан, 72'), Риккардо Орсолини Предупреждения: Ремо Фройлер (19'), Джанлука Манчини (67')

В следующем матче Серии А «Рома» сыграет против «Пизы» 30-го августа, а «Болонья» встретится с «Комо» в тот же день.