    Франк Кессье празднует голДрама в Гонконге: «Аль-Наср» упустил Суперкубок, несмотря на сотый гол Роналду
  • 00:35
    • «Барселона» вырвала победу у «Леванте», Торрес сделал дубль
  • 23:45
    • «Кремонезе» на чужом поле одолел «Милан»
  • 23:42
    • «Рома» одержала победу над «Болоньей» в матче Серии А
  • 22:51
    • «Динамо» М разгромило «Пари НН» в матче РПЛ
  • 22:47
    • «Атлетико» и «Эльче» сыграли вничью в матче Примеры
    Франк: Второй тайм был исключительным

    Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк высказался о победе в матче с «Манчестер Сити» (2:0).

    Томас Франк
    «Я очень доволен игрой и, конечно же, победой. Думаю, первые 35 минут игра была равной, "Сити" немного превосходил нас, но мы оставались в игре, старались действовать правильно, демонстрируя отличную психологию. Гол немного изменил ход игры, и после него мы более-менее уверенно владели преимуществом до конца матча. Второй тайм был исключительным. То, как мы вышли… мы всё ещё хотели играть, под высоким давлением, напористо, очень агрессивно. Думаю, им было очень, очень тяжело. Я этим очень горжусь.

    И, конечно же, менталитет игры на ноль. Игра на ноль очень важна, потому что тогда легче выигрывать футбольные матчи. Мы так много работаем над этим, и огромная заслуга в этом принадлежит тренерскому штабу, игрокам. Мэтт Уэллс проделал первоклассную работу в этом направлении — высокий прессинг, средний прессинг, нижняя блокировка, защита штрафной площади, менталитет, позволяющий блокировать удары, — это очень важно», — цитирует Франка официальный сайт клуба.

  • «Тоттенхэм» снова шокировал «Этихад»: «Сити» второй год подряд не забивает «шпорам» дома
  • План Томаса Франка сработал идеально
  • Вчера

    • «Горожане» проведут следующий матч в гостях против «Брайтона» 31 августа, «Тоттенхэм» днем ранее встретится на своем поле с «Борнмутом».

