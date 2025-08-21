ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владислав БатуринВладислав Батурин: Цикл Семака в «Зените» закончился
  • 08:38
    • Романо: Эзе переходит в «Арсенал» за 69 млн евро
  • 07:06
    • Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде
  • 09:20
    • Александрова пробилась в четвертьфинал соревнований в Монтеррее
  • 07:27
    • Антон Миранчук прилетел в Москву для завершения перехода в «Динамо»
  • 23:53
    • «Фенербахче» и «Бенфика» не выявили сильнейшего в квалификации Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Агент Сперцяна: Есть ощущение, что «Краснодар» изначально никуда не хотел отпускать Эдуарда

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар Чемпионшип Футбол Англии Саутгемптон Трансферы
    Вадим Оганян, агент полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, высказался о том, что футболист может перейти в «Саутгемптон».

    Эдуард Сперцян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдуард Сперцян

    «Какая сейчас ситуация с трансфером Сперцяна? Если коротко: много слухов и никакой конкретики. В течение ближайших суток будет понятно, состоится переход в "Саутгемптон" или нет. От чего зависит? От симбиоза разговора Галицкого и Сперцяна и решения Сергея Николаевича.

    Есть ощущение, что "Краснодар" изначально никуда не хотел отпускать Эдика. Они настроились на то, что он никуда не уедет по причине отсутствия предложений до "Саутгемптона".

    Сперцян намерен уехать играть в Европу. Он заявляет об этом три года. Сначала его не отпустили в "Аякс", от "Ланса", насколько мне известно, был оффер, но сказали, что это маленький клуб. Сейчас уже непонятная ситуация с "Саутгемптоном". Шансы на успешное завершение сделки — 50 на 50», — сказал Оганян Sport24.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Группа лидеров «Фиорентины» принесёт победу команде?
  • «Полесье» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Нас ждет унылое зрелище
  • «Андерлехт» — АЕК Афины. Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • «Маккаби» нанесет новое поражение киевлянам?
  • «Маккаби» Тель-Авив — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.36
  • Экспресс дня 21 августа
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Полесье — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Андерлехт — АЕК Афины
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шахтер — Серветт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Фредрикстад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Носкова — Александрова
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Шнайдер — Мертенс
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры