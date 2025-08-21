Агент Сперцяна: Есть ощущение, что «Краснодар» изначально никуда не хотел отпускать Эдуарда

, агент полузащитника, высказался о том, что футболист может перейти в

«Какая сейчас ситуация с трансфером Сперцяна? Если коротко: много слухов и никакой конкретики. В течение ближайших суток будет понятно, состоится переход в "Саутгемптон" или нет. От чего зависит? От симбиоза разговора Галицкого и Сперцяна и решения Сергея Николаевича.

Есть ощущение, что "Краснодар" изначально никуда не хотел отпускать Эдика. Они настроились на то, что он никуда не уедет по причине отсутствия предложений до "Саутгемптона".

Сперцян намерен уехать играть в Европу. Он заявляет об этом три года. Сначала его не отпустили в "Аякс", от "Ланса", насколько мне известно, был оффер, но сказали, что это маленький клуб. Сейчас уже непонятная ситуация с "Саутгемптоном". Шансы на успешное завершение сделки — 50 на 50», — сказал Оганян Sport24.