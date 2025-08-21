«Неман» уступил «Райо Вальекано», «Андерлехт» и «АЕК» разошлись миром, «Ноа» разгромил «Олимпию»

Завершились шесть встреч 4-го квалификационного раунда Лиги конференций.

«Неман» проиграл «Райо Вальекано» с минимальным счетом — 0:1.

Единственный гол забил Альваро Гарсия.

«Андерлехт» и «АЕК» сыграли вничью — 1:1.

В составе бельгийской команды отличился Каспер Дольберг. Игрок гостей Никлас Элиассон восстановил равновесие.

«Брейдаблик» одержал волевую победу над «Виртусом» — 2:1.

Счет открыл форвард гостей Стефано Скаппини с пенальти. Голы Валгейра Валгейрссона и Тобиас Томсен помогли чемпионам Исландии вырвать победу.

«Дрита» оказалась сильнее «Дифферданжа» со счетом 2:1.

Голами у победителей отметились Альберт Дабикай и Бесник Красники с пенальти. Андреас Бух отличился у гостей.

«АЗ» в гостях забил два безответных мяча в ворота «Левски» — 0:2.

В составе алкмарцев отличились Ибрагим Садик и Трой Парротт.

«Ноа» в гостях разгромил «Олимпию» из Любляны — 4:1.

Хет-триком в составе армянской команды забил Имран Улад Омар, еще один гол на счету Марин Яколиш. Гол престижа у хозяев забил Иван Дурдов.

Ответные встречи пройдут 28 августа..MatchId1 2025082100079108105097110097070067032111097104