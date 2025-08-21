2-ой тайм Маккаби Тель-Авив — Динамо КиевОнлайн
    «Маккаби» Тель-Авив — «Динамо» Киев. Онлайн, прямая трансляция
  • 20:28
    • «Нефтехимик» уступил «Авангарду» в матче Кубка Блинова
  • 20:13
    • Полузащитник «Динамо» Мх может продолжить карьеру в «Севилье»
  • 14:39
    • Дубль Радулова помог «Локомотиву» выиграть у «Сибири» на Кубке Блинова
  • 14:00
    • Доннарумма на тренировке «ПСЖ» работал отдельно от Сафонова и Шевалье
  • 11:18
    • В «Зените» отреагировали на слухи о возможном увольнении Семака
    Все новости спорта

    «Неман» уступил «Райо Вальекано», «Андерлехт» и «АЕК» разошлись миром, «Ноа» разгромил «Олимпию»

    Футбол Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций Лига конференций Андерлехт АЕК Афины АЗ Алкмар Неман Райо Вальекано
    Завершились шесть встреч 4-го квалификационного раунда Лиги конференций.

    ФК «Неман»
    ФК «Неман»

    «Неман» проиграл «Райо Вальекано» с минимальным счетом — 0:1.

    Единственный гол забил Альваро Гарсия.

    «Андерлехт» и «АЕК» сыграли вничью — 1:1.

    В составе бельгийской команды отличился Каспер Дольберг. Игрок гостей Никлас Элиассон восстановил равновесие.

    «Брейдаблик» одержал волевую победу над «Виртусом» — 2:1.

    Счет открыл форвард гостей Стефано Скаппини с пенальти. Голы Валгейра Валгейрссона и Тобиас Томсен помогли чемпионам Исландии вырвать победу.

    «Дрита» оказалась сильнее «Дифферданжа» со счетом 2:1.

    Голами у победителей отметились Альберт Дабикай и Бесник Красники с пенальти. Андреас Бух отличился у гостей.

    «АЗ» в гостях забил два безответных мяча в ворота «Левски» — 0:2.

    В составе алкмарцев отличились Ибрагим Садик и Трой Парротт.

    «Ноа» в гостях разгромил «Олимпию» из Любляны — 4:1.

    Хет-триком в составе армянской команды забил Имран Улад Омар, еще один гол на счету Марин Яколиш. Гол престижа у хозяев забил Иван Дурдов.

    Ответные встречи пройдут 28 августа..MatchId1 2025082100079108105097110097070067032111097104

    Рекомендуем букмекеров
    Все букмекеры
