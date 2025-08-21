«Неман» уступил «Райо Вальекано», «Андерлехт» и «АЕК» разошлись миром, «Ноа» разгромил «Олимпию»

«Неман» проиграл «Райо Вальекано» с минимальным счетом — 0:1.
Единственный гол забил Альваро Гарсия.
«Андерлехт» и «АЕК» сыграли вничью — 1:1.
В составе бельгийской команды отличился Каспер Дольберг. Игрок гостей Никлас Элиассон восстановил равновесие.
«Брейдаблик» одержал волевую победу над «Виртусом» — 2:1.
Счет открыл форвард гостей Стефано Скаппини с пенальти. Голы Валгейра Валгейрссона и Тобиас Томсен помогли чемпионам Исландии вырвать победу.
«Дрита» оказалась сильнее «Дифферданжа» со счетом 2:1.
Голами у победителей отметились Альберт Дабикай и Бесник Красники с пенальти. Андреас Бух отличился у гостей.
«АЗ» в гостях забил два безответных мяча в ворота «Левски» — 0:2.
В составе алкмарцев отличились Ибрагим Садик и Трой Парротт.
«Ноа» в гостях разгромил «Олимпию» из Любляны — 4:1.
Хет-триком в составе армянской команды забил Имран Улад Омар, еще один гол на счету Марин Яколиш. Гол престижа у хозяев забил Иван Дурдов.
Ответные встречи пройдут 28 августа.