Карпин оценил силу сборных Катара и Иордании

Главный тренер сборной Россииоценил расширенный состав команды на сентябрьский учебно-тренировочный сбор.

«Сейчас сформирован расширенный список, ориентировались и на то, и на другое. Некоторые футболисты сейчас себя ярко проявляют, а некоторые не играют, но мы знаем их потенциал, возможности и опыт, поэтому включаем их в расширенный список. Возможно, они не всегда играют в чемпионате, но есть ещё игры на кубок, поэтому их физическое состояние нам понятно по кубковым играм. Ну и ребята, которые себя ярко проявляют в начале сезона, в том числе молодые, — Глебов, Раков, — они тоже в списке.

Антон Миранчук? Как я ранее сказал, зная потенциал тех или иных футболистов, которые не так часто играют, включаем их в состав. Это касается как Антона Миранчука, так и ряда других игроков, например, из "Зенита".

Соперники? Уже анализируем соперников. Могу сказать, что Катар, с которым два года назад уже играли, слабее не стал. Иордания — участник чемпионата мира. Может быть для кого-то она, так скажем, не звучит, но это команда очень приличного уровня. Поэтому готовимся к матчам со всей серьёзностью», — цитирует Карпина пресс-служба сборной России.

В рамках подготовки сборная России под руководством Валерия Карпина сыграет два товарищеских матча — 4 сентября против Иордании дома и 7 сентября в Эр-Райяне с командой Катара на стадионе «Аль-Садд».