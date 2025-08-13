1-й таймСочи — Крылья СоветовОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антон Зиньковский«Сочи» — «Крылья Советов». Онлайн, прямая трансляция
  • 15:41
    • В «Зените» высказались по поводу интереса к Бельтрану
  • 18:27
    • «Оренбург» вырвал победу у «Ахмата» в матче Кубка России
  • 16:44
    • «СЭ»: Антон Миранчук может инициировать уход из «Сьона»
  • 11:18
    • Седов покинул ЦСКА
  • 07:57
    • L'Equipe: Доннарумма станет игроком «Манчестер Сити»
    Все новости спорта

    Быстров раскритиковал Семака за то, что он регулярно не выпускает Мостового

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров не понимает, почему наставник команды Сергей Семак не выпускает регулярно вингера Андрея Мостового.

    Владимир Быстров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Быстров

    «Я могу понять, почему Педро играет: потому что он в бразильскую систему вписывается, они там дружат все. А Мостовой должен во втором тайме добавлять скорости. Но почему единственного игрока, который может добавить остроты, Семак убирает из старта и выпускает только на 60-й минуте? И Мостовой со скамейки им кричит: подождите, ребята, до 60-й минуты, я выйду со скамейки и пару раз откроюсь. Неужели Семак хочет играть в этот футбол — катания без обострения?

    Тренер не контролирует сейчас раздевалку команды, это видно. Он пытается кого-то поставить — то Соболева, то Кассьерру. И ни один ни второй не выглядят так, чтобы играть в основном составе. Почему не играет Луис Энрике, мы не знаем. Но когда он выходит, то не показывает уровень, который должен показывать. Бразильцы же любят с мячиком играть. В нашем чемпионате такая команда, как "Ахмат", скажет: да забирайте вы этот мяч на 90%, а мы вокруг штрафной редуты поставим. Когда "Зенит" за 90 минут не делает вообще никаких голевых действий, я считаю, это проблема и тренера, и команды. Им стоит задуматься», — сказал Быстров в шоу «Родной футбол».

    «Зенит» после 4 туров набрал 5 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ПСЖ уверенно одолеет «шпор»
  • ПСЖ — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли «Динамо» взять реванш у «Краснодара»?
  • «Динамо» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Лозанна» нанесёт новое поражение казахам?
  • «Астана» — «Лозанна». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 13 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Астана — Лозанна
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Сабах — Левски
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Виртус — Милсами
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вадуц — АЗ
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  3.45
  • Экспресс дня 14 августа
  • Завтра в 20:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Хаммарбю — Русенборг
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры