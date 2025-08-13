Быстров раскритиковал Семака за то, что он регулярно не выпускает Мостового

Экс-футболист «Зенита»не понимает, почему наставник командыне выпускает регулярно вингера

«Я могу понять, почему Педро играет: потому что он в бразильскую систему вписывается, они там дружат все. А Мостовой должен во втором тайме добавлять скорости. Но почему единственного игрока, который может добавить остроты, Семак убирает из старта и выпускает только на 60-й минуте? И Мостовой со скамейки им кричит: подождите, ребята, до 60-й минуты, я выйду со скамейки и пару раз откроюсь. Неужели Семак хочет играть в этот футбол — катания без обострения?

Тренер не контролирует сейчас раздевалку команды, это видно. Он пытается кого-то поставить — то Соболева, то Кассьерру. И ни один ни второй не выглядят так, чтобы играть в основном составе. Почему не играет Луис Энрике, мы не знаем. Но когда он выходит, то не показывает уровень, который должен показывать. Бразильцы же любят с мячиком играть. В нашем чемпионате такая команда, как "Ахмат", скажет: да забирайте вы этот мяч на 90%, а мы вокруг штрафной редуты поставим. Когда "Зенит" за 90 минут не делает вообще никаких голевых действий, я считаю, это проблема и тренера, и команды. Им стоит задуматься», — сказал Быстров в шоу «Родной футбол».

«Зенит» после 4 туров набрал 5 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ.