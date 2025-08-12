1-й таймЗенит — РубинОнлайн
    Луис Энрике «Зенит» — «Рубин». Онлайн, прямая трансляция
  • 18:49
    • Джек Грилиш перешел в «Эвертон» на правах аренды
  • 18:35
    • «Акрон» оказался сильнее ЦСКА в серии пенальти
  • 17:52
    • «Зенит» — «Рубин»: стартовые составы на матч Кубка России
  • 13:57
    • «ПСЖ» не включил Доннаруму в заявку на матч против «Тоттенхэма»
  • 18:30
    • Бландизи перешел в СКА
    Все новости спорта

    «Зенит» — «Рубин»: смотреть онлайн в прямом эфире

    «Зенит» и «Рубин» сойдутся в очном матче 2-го тура Кубка России. Событие стартует 12 августа в 18:30 мск.

    Команды были в списке победителей первого тура. «Рубин» выиграл у «Оренбурга», а «Зенит» победил «Ахмат». Они возглавляют группу А. Победитель предстоящей встречи станет единоличным лидером квартета.

    Последняя встреча команд была совсем недавно — на старте сезона РПЛ. Она завершилась ничьей 2:2. Судя по последних результатам команд, они еще не вышли на пик своей формы. «Рубин» крупно проиграл ЦСКА, а «Зенит» не побеждает уже второй матч, причем в последнем он потерпел поражение от «Ахмата».

    Календарь и таблица РПЛ

    В целом в этой паре последние годы доминирует «Зенит». Но в той ли сейчас форме питерцы?

    Информация для ставок:

    Прямую трансляцию матча «Зенит» — «Рубин» смотрите на LiveCup.Run.

