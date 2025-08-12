сойдутся в очном матче 2-го тура Кубка России. Событие стартует 12 августа в 18:30 мск.

Команды были в списке победителей первого тура. «Рубин» выиграл у «Оренбурга», а «Зенит» победил «Ахмат». Они возглавляют группу А. Победитель предстоящей встречи станет единоличным лидером квартета.

Последняя встреча команд была совсем недавно — на старте сезона РПЛ. Она завершилась ничьей 2:2. Судя по последних результатам команд, они еще не вышли на пик своей формы. «Рубин» крупно проиграл ЦСКА, а «Зенит» не побеждает уже второй матч, причем в последнем он потерпел поражение от «Ахмата».

Календарь и таблица РПЛ

В целом в этой паре последние годы доминирует «Зенит». Но в той ли сейчас форме питерцы?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

1.43 и 6.75 — «Зенит» является фаворитом по мнению букмекеров.

Искусственный интеллект ставит на победу «Зенит» 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Зенит» — «Рубин» смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.