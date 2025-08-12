«Фенербахче» разгромил «Фейеноорд» в квалификации ЛЧ, «Пафос» выбил киевское «Динамо»

В матче квалификации Лиги чемпионовразгромилсо счетом 5:2.

В составе победителей отметились Арчи Браун, Джон Дуран, Фред, Юссеф Эн-Несири и Андерсона Талиска, а за гостей забил Цуёси Ватанабэ, сделавший дубль.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Фенербахче — Фейеноорд 5:2 Голы: 0:1 Цуёси Ватанабэ (41'), 1:1 Арчи Браун (44'), 2:1 Джон Дуран (45 + 2'), 3:1 Фред (55'), 4:1 Юссеф Эн-Несири (83'), 4:2 Цуёси Ватанабэ (89'), 5:2 Андерсон Талиска (90 + 6') Фенербахче: Ирфан Джан Эгрибаят, Нелсон Семеду (Юсуф Акчичек, 90'), Мерт Мюльдюр (Yigit Efe Demir, 88'), Милан Шкриньяр, Джейден Остерволде, Арчи Браун, Себастьян Шиманьски, Фред (Исмаиль Юксек, 88'), Софьян Амрабат, Джон Дуран (Андерсон Талиска, 62'), Юссеф Эн-Несири Фейеноорд: Тимон Велленройтер, Джордан Бос, Цуёси Ватанабэ, Джордан Лотомба, Квинтен Тимбер, Хван Ин Бём (Лучано Валенте, 74'), Сем Стейн (Каспер Тенгстедт, 86'), Лео Сауэр (Гонсалу Боржеш, 46'), Аясэ Уэда, Анис Хадж-Мусса, Anel Ahmedhodzic Предупреждения: Лео Сауэр (11'), Софьян Амрабат (21'), Джон Дуран (62'), Гонсалу Боржеш (75')

В еще одной игре кипрский «Пафос» выиграл у киевского «Динамо» с результатом 2:0.

Мислав Оршич и Жоау Корре я стали авторами забитых мячей в этой игре.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Пафос — Динамо К 2:0 Голы: 1:0 Мислав Оршич (3'), 2:0 Жоау Коррейя (55') Пафос: Жоау Коррейя (Жажа, 67'), Давид Гольдар, Деррик Люккассен, Костас Пилеас (Кен Сема, 85'), Пепе, Бруно Кабрера, Иван Шуньич, Влад Драгомир (Домингош Кина, 67'), Муамер Танкович (Андерсон Силва, 60'), Мислав Оршич (Бруну Алберту Ланга, 85'), Neofytos Michail Динамо К: Руслан Нещерет, Владислав Дубинчак (Константин Овчаренко, 46'), Тарас Михавко, Денис Попов (Кристиан Беловар, 66'), Александр Тымчик, Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Виталий Буяльский (Эдуардо Герреро, 60'), Владислав Кабаев (Назар Волошин, 78'), Владислав Ванат (Matvii Ponomarenko, 78'), Андрей Ярмоленко Предупреждения: Владислав Ванат (40'), Домингош Кина (90 + 4')

Таким образом, «Фенербахче» и «Пафос» пробились в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а вот «Фейеноорд» и «Динамо» продолжат борьбу в Лиге Европы.