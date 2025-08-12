12 августапроведут поединок третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Краткий анонс встречи.

«Фейеноорд» нанес хозяевам поражение в первом матче. Сейчас он ведет в счете 2:1, поэтому активнее идти вперед придется именно «Фенербхаче».

Можно предсказать, что хозяева будут пытаться штурмовать ворота «Фейеноорда». Гости на выходных играли в чемпионате Нидерландов. Так как «Фенербахче» готовился всю неделю, можно ожидать, что именно на свежести клуб и попытается сыграть. Получится ли коллективу Моуринью воспользоваться шансом?

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров: 1.58 на победу «Фенербахче», 4.40 на ничью, 5.15 на победу «Фейеноорда».

Эксперты LiveSport: прогнозируют борьбу, верховой результат и продолжение серии «Фейеноорда».

Прогноз искусственного интеллекта: ничья с результатом 3:3.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Фенербахче» — «Фейеноорд» смотрите на LiveCup.Run.

