«Фейеноорд» нанес хозяевам поражение в первом матче. Сейчас он ведет в счете 2:1, поэтому активнее идти вперед придется именно «Фенербхаче».
Можно предсказать, что хозяева будут пытаться штурмовать ворота «Фейеноорда». Гости на выходных играли в чемпионате Нидерландов. Так как «Фенербахче» готовился всю неделю, можно ожидать, что именно на свежести клуб и попытается сыграть. Получится ли коллективу Моуринью воспользоваться шансом?
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров: 1.58 на победу «Фенербахче», 4.40 на ничью, 5.15 на победу «Фейеноорда».
- Эксперты LiveSport: прогнозируют борьбу, верховой результат и продолжение серии «Фейеноорда».
- Прогноз искусственного интеллекта: ничья с результатом 3:3.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Фенербахче» — «Фейеноорд» смотрите на LiveCup.Run.
