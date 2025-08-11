Рианчо: Готов снова возглавить «Спартак»

Испанецзаявил о том, что он не против снова возглавить московский

«Хотел бы снова возглавить "Спартак"? Я бы не отказался еще раз поработать в России. Там меня всегда любили и уважали. Конечно, я открыт для предложений», — цитирует Рианчо Sport24.

65-летний специалист был тренером «Спартака» в 2018 году после отставки Массимо Карреры и под его руководством команда провела 6 матчей.

Рианчо в период с февраля 2009 года по январь 2014 года входил в тренерский штаб «Рубина». С июня 2018 года он работал в «Спартаке», с октября по ноябрь он был исполняющим обязанности главного тренера красно-белых, после чего покинул клуб.