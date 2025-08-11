Мареска: Я очень доволен, и теперь мы начинаем сезон

Главный тренервысказался о победе в товарищеском матче с(4:1).

«Думаю, игра была очень, очень, очень хорошей до удаления. Мы начали так, как и хотели: интенсивно и в высоком темпе, как с мячом, так и без него.

Красная карточка немного изменила ход игры, но это также нормально, что энергии немного поубавилось, поскольку "Милан" начал предсезонную подготовку 4 июля — 40 дней назад, и это был их шестой товарищеский матч. Для нас это вторая игра. Но в целом я очень доволен, и теперь мы начинаем сезон», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

Прогнозы и ставки на футбол

«Челси» начнет новый сезон 17 августа. В первом туре АПЛ лондонская команда сыграет против «Кристал Пэлас».

«Милан» в первом туре итальянской Серии А сыграет с «Бари» 18 августа.