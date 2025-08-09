Родри серьезно травмировался и не выйдет на поле до сентября

Главный тренерпроинформировал о новой серьезной травме полузащитника команды

«Родри идёт на поправку, но в последней игре с "Аль-Хилялем" он получил серьёзную травму. За последние несколько дней он стал лучше тренироваться, и, надеюсь, после перерыва на матчи сборных он будет в отличной форме.

Надеюсь, в этих встречах он сможет отыграть несколько минут, но главное, чтобы у него не было боли, ведь мы не хотим, чтобы Родри вернулся с травмой. Изо всех сил стараемся этого избежать. Последние две тренировки Родри провёл с нами, и это радует», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Календарь и таблица АПЛ

Ранее Родри длительное время находился в лазарете. Футболист порвал крестообразные связки 22 сентября 2024 года в матче 5-го тура АПЛ с «Арсеналом» (2:2).

В прошлом сезоне Родри из-за травмы провел лишь 4 матча во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Контракт с игроком истекает в июне 2027 года.