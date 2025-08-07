2-й таймЛозанна — АстанаОнлайн
    «Силькеборг» уступил «Ягеллонии», «Башакшехир» обыграл «Викинг» в ЛК

    Футбол Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций Лига конференций Силькеборг Истанбул Башакшехир Викинг
    Закончились очередные два матча квалификации Лиги чемпионов.

    Дэви Зельке сейчас играет за «Истанбул Башакшехир»
    Датский «Силькеборг» на своем поле проиграл с минимальным счетом польской «Ягеллонии» — 0:1.

    На 15-й минуте победу гостям принес точный удар Бернарду Витала.

    Футбол. Лига конференций. Квалификация
    Силькеборг — Ягеллония 0:1
    Голы: 0:1 Бернарду Витал (15'), 1:1 Шерифф Синюан (30'), 1:2 Жан-Батист Горби (50') Силькеборг: Николай Ларсен, Robin Ostrom (Александер Буш, 76'), Педро Ганчас, Йенс Мартин Гаммельбю, Пелле Маттссон, Мадс Ларсен, Mads Freundlich (Oskar Boesen, 61'), Callum McCowatt (Alexander Simmelhack, 77'), Тонни Адамсен, Younes Bakiz (Рами Аль-Хадж, 61'), Leonel Dahl Montano Ягеллония: Славомир Абрамович, Бернарду Витал, Норберт Войтушек, Тарас Романчук, Давид Драхаль (Эйзиел Джексон, 85'), Лука Андреасен (Мики Вильяр, 62'), Бартломей Вдовик, Алехандро Посо (Оскар Петушевский, 61'), Афимико Пулулу (Димитрис Раллис, 76'), Хесус Имас (Леон Флак, 86'), Yuki Kobayashi Предупреждения: Меритон Кореница (7'), Leo Bolgado (77'), Ян Этеки (45 + 8')

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Норвежский «Викинг» уступил турецкому «Истанбул Башакшехир» со счетом 1:3.

    За хозяев единственный мяч уже на второй минуте забил Сандер Свендсен.

    За турецкий клуб отличились Денис Турук (60-я), Кристофер Опери (79-я), Дэви Зельке (90+4-я).

    Футбол. Лига конференций. Квалификация
    Викинг — Истанбул Башакшехир 1:3
    Голы: 1:0 Сандер Свендсен (1'), 1:1 Дениз Тюрюдж (60'), 1:2 Кристофер Опери (79'), 2:2 (90'), 1:3 (90 + 4') Викинг: Карло Летица, Ноэ Дюссенн, Брайан Око, Оливьер Кустодио, Кали Мамаду Сене, Натан Батлер-Ойедеджи, Kevin Mouanga, Morgan Poaty, Jamie Roche, Gaoussou Diakite, Beyatt Lekweiry Истанбул Башакшехир: Мухаммеджан Сейсен, Алекса Аманович, Ян Вороговский, Александр Марочкин, Карло Бартолец, Иван Башич, Макс Эбон, Джеффри Чинеду, Усман Камара, Branimir Kalaica, Kipras Kazukolovas

    Ответные встречи состоятся 14 августа.

