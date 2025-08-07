«Хеккен» — «Бранн». Онлайн, прямая трансляция

В четверг, 7 августа, шведский «Хеккен» примет норвежский «Бранн» в рамках 1-го матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Футбол. Лига Европы. Квалификация Хеккен — Бранн 0:0 Хеккен: Этрит Бериша, Мариус Лоде, Адам Лундквист, Исак Брусберг, Samuel Holm, Silas Andersen, Симон Густафссон, Adrian Svanback, Амор Лаюни, Julius Lindberg, Olle Samuelsson Бранн: Матиас Дюнгеланд, Яфет Сери, Эггерт Аарон Гудмундссон, Сайвар-Атиль Магнуссон, Эмиль Корнвиг, Якоб Сёренсен, Ulrik Mathisen, Felix Horn Myhre, Joachim Soltvedt, Eivind Fauske Helland, Thore Pedersen

Ход игры

10' Равная игра пока, идет борьба за инициативу.

7' Жёлтую карточку в составе Бранна получил Магнуссон.

2' Забили гол игроки «Хеккена», но он был отменён из-за положения вне игры.

1' Матч начался.

До матча

19:59 Команды вышли на поле, сейчас всё начнётся.

19:50 Идут последние приготовления к игре, команды закончили разминку, скоро начнётся матч.

19:40 Сегодняшний поединок пройдет в Гётеборге на стадионе Бравида Арена вмещающем 6 300 зрителей.

19:30 Рассудит соперников болгарский рефери Георгий Кабаков.

Стартовые составы команд

«Хеккен»: Бериша, Лоде, Андерсен, Линдберг, Густафсон, Хольм, Сванбек, Лундквист, Самуэльссон, Лаюни, Брусбер.

«Бранн»:: Дюнгеланн, Сери, Мюре, Хелланн, Корнвиг, Матисен, Сольтведт, Серенсен, Э. Гвюдмюндссон, С. Магнуссон, Педерсен.

«Хеккен»

«Хеккен» начал выступления в Лиге Европы с первого раунда квалификации, в которой прошел словацкий «Спартак» Трнава. Шведская команда после этого во втором раунде отбора континентального турнира по итогам двухматчевого противостояния оказалась сильнее бельгийского «Андерлехта». В своей последней игре в рамках 18-го тура национального первенства клуб на своем поле проиграл «Эльфсборгу» (1:2) и опустился на 10-е место.

В шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Хеккен» выиграл лишь раз при трех поражениях и двух ничьих. Такая форма вроде бы не обещает хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть фактор своего поля, а также примерно тот же класс, что и у соперника.

Травмированных и дисквалифицированных игроков нет. Симон Густафсон — лучший бомбардир команды в Лиге конференций текущего сезона с двумя голами.

«Бранн»

Норвежский «Бранн» начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, где не сумел преодолеть ни одной стадии отбора. Команда прекратила борьбу во втором раунде квалификации главного континентального турнира, где дорогу ей перешел австрийский «Зальцбург», после чего и опустилась в Лигу Европы.

В своей последней игре в рамках 16-го тура национального первенства клуб на чужом поле разгромно обыграл «Сарпсборг» (4:1). Перед этим коллектив в поединке, который был ответным во втором раунде Лиги чемпионов, опять-таки на выезде разошелся мировой с «Зальцбургом» (1:1).

Травмированных и дисквалифицированных игроков нет. В четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Бранн» проиграл два раза при одной победе и одной ничьей. Это говорит о не лучших шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть небольшое превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля. Два гола команды в еврокубках нынешнего сезона забивали разные игроки.

Ранее между собой команды не встречались.

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом — 1.63