«Хеккен» — «Бранн». Онлайн, прямая трансляция

Ход игры
10' Равная игра пока, идет борьба за инициативу.
7' Жёлтую карточку в составе Бранна получил Магнуссон.
2' Забили гол игроки «Хеккена», но он был отменён из-за положения вне игры.
1' Матч начался.
До матча
19:59 Команды вышли на поле, сейчас всё начнётся.
19:50 Идут последние приготовления к игре, команды закончили разминку, скоро начнётся матч.
19:40 Сегодняшний поединок пройдет в Гётеборге на стадионе Бравида Арена вмещающем 6 300 зрителей.
19:30 Рассудит соперников болгарский рефери Георгий Кабаков.
Стартовые составы команд
«Хеккен»: Бериша, Лоде, Андерсен, Линдберг, Густафсон, Хольм, Сванбек, Лундквист, Самуэльссон, Лаюни, Брусбер.
«Бранн»:: Дюнгеланн, Сери, Мюре, Хелланн, Корнвиг, Матисен, Сольтведт, Серенсен, Э. Гвюдмюндссон, С. Магнуссон, Педерсен.
«Хеккен»
«Хеккен» начал выступления в Лиге Европы с первого раунда квалификации, в которой прошел словацкий «Спартак» Трнава. Шведская команда после этого во втором раунде отбора континентального турнира по итогам двухматчевого противостояния оказалась сильнее бельгийского «Андерлехта». В своей последней игре в рамках 18-го тура национального первенства клуб на своем поле проиграл «Эльфсборгу» (1:2) и опустился на 10-е место.
В шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Хеккен» выиграл лишь раз при трех поражениях и двух ничьих. Такая форма вроде бы не обещает хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть фактор своего поля, а также примерно тот же класс, что и у соперника.
Травмированных и дисквалифицированных игроков нет. Симон Густафсон — лучший бомбардир команды в Лиге конференций текущего сезона с двумя голами.
«Бранн»
Норвежский «Бранн» начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, где не сумел преодолеть ни одной стадии отбора. Команда прекратила борьбу во втором раунде квалификации главного континентального турнира, где дорогу ей перешел австрийский «Зальцбург», после чего и опустилась в Лигу Европы.
В своей последней игре в рамках 16-го тура национального первенства клуб на чужом поле разгромно обыграл «Сарпсборг» (4:1). Перед этим коллектив в поединке, который был ответным во втором раунде Лиги чемпионов, опять-таки на выезде разошелся мировой с «Зальцбургом» (1:1).
Травмированных и дисквалифицированных игроков нет. В четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Бранн» проиграл два раза при одной победе и одной ничьей. Это говорит о не лучших шансах гостей даже на мировой исход, особенно если учесть небольшое превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля. Два гола команды в еврокубках нынешнего сезона забивали разные игроки.
Ранее между собой команды не встречались.
