Источник: Футбольный клуб СПАЛ объявлен банкротом

Логотип футбольного клуба СПАЛ Фото: Официальный сайт клуба СПАЛ
По данным La Gazzetta dello Sport, клуб прекратил существование из-за финансовых проблем, общий долг превысил 10 миллионов евро.
Сейчас назначен управляющий, который будет заниматься урегулированием долгов перед игроками, сотрудниками и партнерами клуба. Бренд и название СПАЛ выставлены на аукцион для возможной продажи.
СПАЛ в своей клубной истории выходил в финал Кубка Италии в сезоне 1961/62 и два раза выиграл Серию Б — в 1950/51 и 2016/17 годах.