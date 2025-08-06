Источник: Футбольный клуб СПАЛ объявлен банкротом

Итальянский футбольный клуб, ранее выступавший в Серии А до лета 2020 года, объявлен банкротом.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Логотип футбольного клуба СПАЛ Фото: Официальный сайт клуба СПАЛ

По данным La Gazzetta dello Sport, клуб прекратил существование из-за финансовых проблем, общий долг превысил 10 миллионов евро.

Сейчас назначен управляющий, который будет заниматься урегулированием долгов перед игроками, сотрудниками и партнерами клуба. Бренд и название СПАЛ выставлены на аукцион для возможной продажи.

СПАЛ в своей клубной истории выходил в финал Кубка Италии в сезоне 1961/62 и два раза выиграл Серию Б — в 1950/51 и 2016/17 годах.