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    «Лудогорец» и «Ференцварош» разошлись миром в матче квалификации ЛЧ

    «Лудогорец» — «Ференцварош»: счет матча 0:0, обзор

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    «Лудогорец» сыграл вничью с «Ференцварошем» в первом матче 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов.

    «Лудогорец»
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    «Лудогорец»

    За весь матч хозяева не нанесли ни одного удара в створ ворот и дважды подали угловой. «Ференцварош» дважды угрожал воротам соперника и получил 3 желтые карточки.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Лудогорец — Ференцварош 0:0
    Голы: 0:1 Николя Пепе (17'), 0:2 Карл Этта Эйонг (34'), 1:2 Кристиан Нергор (36') Лудогорец: Хендрик Бонманн, Сон (Йоэль Андерссон, 74'), Эдвин Куртулуш, Диниш Алмейда, Антон Недялков, Филип Калоч (Дерой Дуарте, 64'), Петар Станич (Ивайло Чочев, 64'), Педро Наресси, Бернард Текпетей (Мунир Шуиар, 46'), Кайо Видал, Marcus Erick Ференцварош: Денеш Дибуш, Чебраил Макрецкис (Каду, 85'), Габор Шалай, Стефан Гартенманн, Ленни Жозеф (Жомбор Грубер, 85'), Alex Laszlo Toth, Габи Каниховски (Jonathan Levi, 80'), Бенце Этвёш, Барнабаш Варга (Хабиб Майга, 72'), Callum O'Dowda, Toon Raemaekers Предупреждения: Бенце Этвёш (11'), Бернард Текпетей (18'), Callum O'Dowda (63'), Чебраил Макрецкис (71')

    Ответный матч между этими командами состоится 12-го августа в Будапеште (Венгрия).

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