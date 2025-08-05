Слот: Вирц привносит творческий подход

Арне Слот Фото: globallookpress.com
«Я думаю, что всегда есть возможности для улучшения в каждом аспекте, и мы добавили несколько, на мой взгляд, дополнительных вариантов в атаке. Флориан проявил большую креативность в заключительной трети, а Трент Александер-Арнольд проявил себя в защите. Кроссы Трента были такими особенными, при этом Флориан обладает этим качеством в совершенно другой позиции. Он привносит в это творческий подход», — цитирует Слота AP.
Напомним, Вирц до перехода в «Ливерпуль» выступа за леверкузенский «Байер».