Слот: Вирц привносит творческий подход

Наставник «Ливерпуля»высказался об игре новичка красныхв товарищеском матче с «Атлетиком» (3:2).

«Я думаю, что всегда есть возможности для улучшения в каждом аспекте, и мы добавили несколько, на мой взгляд, дополнительных вариантов в атаке. Флориан проявил большую креативность в заключительной трети, а Трент Александер-Арнольд проявил себя в защите. Кроссы Трента были такими особенными, при этом Флориан обладает этим качеством в совершенно другой позиции. Он привносит в это творческий подход», — цитирует Слота AP.

Напомним, Вирц до перехода в «Ливерпуль» выступа за леверкузенский «Байер».