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    Сторожук: Пока «Ахмат» обладает психологией проигравших

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ахмат Динамо-Махачкала
    Новый главный тренер «Ахмата» Александр Сторожук считает, что проблема клуба лежит в области психологии и команда изначально выходит на матч в качестве проигравших.

    Александр Сторожук
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    Александр Сторожук

    «Нам легче пропустить и потом прикладывать максимальные усилия. Но я уже говорил, это не та психология. Это изначально психология проигравших. Хотя мы много на эту тему говорим — о менталитете, духе победителя. Здесь у меня нет объяснений, как можно в той или иной ситуации сыграть так безобразно», — сказал Сторожук в эфире «Матч ТВ».

    В матче третьего тура РПЛ «Ахмат» потерпел третье поражение кряду в чемпионате, в этот раз уступив махачкалинскому «Динамо» (0:1). Также у грозненцев поражение в Кубке России от «Зенита» (1:2).

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