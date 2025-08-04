Сторожук: Пока «Ахмат» обладает психологией проигравших

Новый главный тренер «Ахмата»считает, что проблема клуба лежит в области психологии и команда изначально выходит на матч в качестве проигравших.

«Нам легче пропустить и потом прикладывать максимальные усилия. Но я уже говорил, это не та психология. Это изначально психология проигравших. Хотя мы много на эту тему говорим — о менталитете, духе победителя. Здесь у меня нет объяснений, как можно в той или иной ситуации сыграть так безобразно», — сказал Сторожук в эфире «Матч ТВ».

В матче третьего тура РПЛ «Ахмат» потерпел третье поражение кряду в чемпионате, в этот раз уступив махачкалинскому «Динамо» (0:1). Также у грозненцев поражение в Кубке России от «Зенита» (1:2).