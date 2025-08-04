Швец: Расстался с «Ахматом» на добром слове

Центральный полузащитникс добротой вспоминает период игры в грозненском «Ахмате», который он покинул этим летом на правах свободного агента.

«Так сложилось, мы расстались на добром слове после 8 лет выступления в клубе, пожав друг другу руки. Хочу сказать спасибо клубу и болельщикам за эти годы, рад, что играл в "Ахмате". О Грозном у меня остались только положительные воспоминания.

Сейчас рассматриваю варианты продолжения карьеры. Я полностью прошел летние сборы, самостоятельно поддерживаю форму и нахожусь в хорошем физическом состоянии, готов и дальше играть на высоком уровне», — сказал Швец «Матч ТВ».

Швец выступал в составе грозненцев с 2017 года. Всего он сыграл за команду 187 матчей, забил 12 мячей и сделал 5 ассистов. Сейчас полузащитнику 32 года. За сборную России в его активе одна игра в 2018 году.