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    «Чайка» и «Волга» поделили очки в матче Первой лиги

    «Чайка» — «Волга»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче третьего тура Первой российской лиги «Чайка» и «Волга» сыграли вничью 1:1.

    Дмитрий Комбаров (главный тренер «Чайки»)
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    Дмитрий Комбаров (главный тренер «Чайки»)

    На гол Данила Новикова на 54-й минуте хозяева ответили точным ударом Артема Соколова на 86-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Чайка — Волга Ул 1:1
    Голы: 0:1 Novikov D. (54'), 1:1 Артём Соколов (86') Чайка: Семён Фадеев, Иван Маркелов, Станислав Библик, Dzhebov A., Ishchenko N., Ivannikov D., Kaptilovich D., Krutovskikh A., Popolitov G., Rogochiy B., Stolyarov D. Волга Ул: Алексей Кеняйкин, Камиль Ибрагимов, Айдар Хабибуллин, Константин Ковалев, Олег Красильниченко, Иван Козлов, Евгений Воронин, Владислав Руденко, Murza A., Umnikov M., Uridia G.

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    У «Чайки» стало пять очков и пятое место в турнирной таблице. У «Волги» один балл и 16-я строчка.

    В следующем туре «Чайка» 10 августа на выезде сыграет со «СКА-Хабаровском», а «Волга» 9 августа в гостях сразится с «Челябинском».

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