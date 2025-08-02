«Чайка» и «Волга» поделили очки в матче Первой лиги

В матче третьего тура Первой российской лигисыграли вничью 1:1.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Дмитрий Комбаров (главный тренер «Чайки») Фото: fc-chayka.ru

На гол Данила Новикова на 54-й минуте хозяева ответили точным ударом Артема Соколова на 86-й минуте.

Футбол. Россия. Первая лига Чайка — Волга Ул 1:1 Голы: 0:1 Novikov D. (54'), 1:1 Артём Соколов (86') Чайка: Семён Фадеев, Иван Маркелов, Станислав Библик, Dzhebov A., Ishchenko N., Ivannikov D., Kaptilovich D., Krutovskikh A., Popolitov G., Rogochiy B., Stolyarov D. Волга Ул: Алексей Кеняйкин, Камиль Ибрагимов, Айдар Хабибуллин, Константин Ковалев, Олег Красильниченко, Иван Козлов, Евгений Воронин, Владислав Руденко, Murza A., Umnikov M., Uridia G.

Календарь и таблица ФНЛ

У «Чайки» стало пять очков и пятое место в турнирной таблице. У «Волги» один балл и 16-я строчка.

В следующем туре «Чайка» 10 августа на выезде сыграет со «СКА-Хабаровском», а «Волга» 9 августа в гостях сразится с «Челябинском».