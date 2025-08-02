«Боруссия» Д — Лилль. Онлайн, прямая трансляция

Дортмундская «Боруссия» и «Лилль» после противостояния в 1/8 финала Лиги чемпионов вновь сыграют друг против друга, но в рамках товарищеской встречи. За ходом матча можете наблюдать вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Боруссия Д — Лилль 0:0 Боруссия Д: Грегор Кобель, Филиппо Мане, Вальдемар Антон, Рами Бенсебаини, Юлиан Рюэрсон, Даниэль Свенссон, Паскаль Грос, Марсель Забитцер, Максимилиан Байер, Джоб Беллингем, Серу Гирасси Лилль: Люка Шевалье, Алешандро Рибейро, Бафоде Диаките, Айюб Буадди, Бенжамен Андре, Этан Мбаппе, Оливье Жиру, Осам Сахрауи, Матиас Фернандес, Ngal'ayel Mukau, Nathan Ngoy

Ход матча

18' Подача с левого фланга на Жиру — неточно.

14' Момент! Беллингем получает мяч в штрафной и простреливает — Шевалье прерывает прострел и мяч улетает в сторону.

13' ГОЛ! 1:0! Паскаль Грос открывает счет в матче после добивания. Бенсебаини бил, мяч отскочил от игрока «Лилля» в сторону, куда прибежал автор гола!

12' В итоге «Боруссия» подает и зарабатывает угловой

11' Продолжает контролировать мяч «Боруссия» и в итоге Гирасси зарабатывает штрафной, откуда можно как подать, так и ударить.

8' Хороший темп держат команды для товарищеского матча. Очень быстро мяч перемещается.

5' Рюэрсон бьет после паса от Гирасси в штрафной — удар заблокирован.

4' Отбивается «Лилль» и выносит мяч на половину поля дортмундцев.

3' Угловой подаст «Боруссия». Активно начали матч игроки дортмундской команды.

1' Гирасси бьет с левого края штрафной — отражает удар в нижний угол Шевалье!

1' «Боруссия» развела с центра поля, матч начался!

До матча

17:55 Дождливая погода, все желающие посмотреть матч на небольшом стадионе в Изерлоне либо в дождевиках, либо спрятались под зонтами.

17:40 Матч пройдет на нейтральном поле стадиона «Хембергштадион», расположенный в немецком городе Изерлон.

17:30 Стали известны стартовые составы команд

«Боруссия» Д: Кобель, Антон, Бенсебаини, Мане, Грос, Забитцер, Свенссон, Рюэрсон, Беллингем, Гирасси, Байер

«Лилль»: Шевалье, Диаките, Нгой, Алешандру, Бюрле, Андре, Буадди, Мико, Сахрауи, Фернандес-Пардо, Жиру

«Боруссия» Д

Дортмундцы в минувшем сезоне испытал разный спектр эмоций в Бундеслиге, забравшись в последний момент на 4-е место в Бундеслиге с 57 очками и квалифицировались в Лигу чемпионов.

«Черно-желтые» и в прошлом сезоне играли в главном клубном турнире Старого Света, где команда Нико Ковача вылетела в четвертьфинале турнира от «Барселоны» (0:4 в гостях и 3:1 дома).

«Боруссия» также успела принять участие в Клубном чемпионате мира, где на той же стадии 1/4 финала проиграл другому клубу из Испании — на этот раз «Реалу» (2:3).

«Лилль»

«Доги», в свою очередь, остановились в шаге от заветного четвертого места в Лиге 1. Команда Брюно Женезьо стала пятой с 60 очками, как и ставшей четвертой «Ницца», но уступила по дополнительным показателям.

«Лилль» в минувшем сезоне играл в Лиге чемпионов, где дошел до 1/8 финала турнира и уступил как раз дортмундской «Боруссии» (1:1 в гостях и 1:2 дома).

Французский коллектив уже провел три «товарняка», где одержал победы над дублем «Гента» (2:0) и «Амьеном» (5:0) и проиграл «Комо» (2:3).

Личные встречи

Команды до встречи в 1/8 финала Лиги чемпионов прошлого сезона между собой встречались еще в 2002-м году. Тогда «Боруссия» и «Лилль» играли друг против друга на той же стадии, но в ином турнире — Кубке УЕФА. Оба матча завершились вничью — 1:1 в Лилле и 0:0 в Дортмунде, что позволило немецкому клубу пройти дальше благодаря существующему тогда правилу гостевого гола.

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