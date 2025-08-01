Талалаев: Во Второй лиге хватает талантливых футболистов

Главный тренер «Балтики»считает, что во Второй лиге всегда можно найти хороших футболистов, способных усилить состав клуба РПЛ.

«Во Второй лиге достаточно неогранённых бриллиантов, которые можно выдернуть. Сейчас мы нашли одного мальчика, 195 см, центрального защитника. Это совпало как раз с теми стремлениями, которые у нас есть в команде.

Очень надеюсь, что он будет конкурентоспособен. И так, лавируя между первой и второй командой, мы сумеем к весне сделать его конкурентоспособным у нас, именно в "Балтике", — сказал Талалаев в эфире "Матч ТВ".

Недавним новичком "Балтики" стал Иван Беликов, перебравшийся из команды Второй лиги "Тверь".