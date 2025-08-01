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    Талалаев: Во Второй лиге хватает талантливых футболистов

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    Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев считает, что во Второй лиге всегда можно найти хороших футболистов, способных усилить состав клуба РПЛ.

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Во Второй лиге достаточно неогранённых бриллиантов, которые можно выдернуть. Сейчас мы нашли одного мальчика, 195 см, центрального защитника. Это совпало как раз с теми стремлениями, которые у нас есть в команде.

    Очень надеюсь, что он будет конкурентоспособен. И так, лавируя между первой и второй командой, мы сумеем к весне сделать его конкурентоспособным у нас, именно в "Балтике", — сказал Талалаев в эфире "Матч ТВ".

    Недавним новичком "Балтики" стал Иван Беликов, перебравшийся из команды Второй лиги "Тверь".

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