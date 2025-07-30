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    Защитник «Челси» отправится в аренду в «Страсбург»

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    Защитник «Челси» Ише Самуэльс-Смит продолжит свою карьеру во французской Лиге 1.

    Ише Самуэльс-Смит
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    Ише Самуэльс-Смит

    По данным football.london, английский клуб договорился о продаже 19-летнего защитника в «Страсбург».

    Изначально защитник должен был отправиться в аренду, но затем французский клуб решил выкупить права на игрока.

    Самуэльс-Смит перебрался в «Челси» из «Эвертона» два года назад за сумму около 4 млн фунтов стерлингов. В сезоне 2024/25 он сыграл в 31 матче за молодежную команду «синих», забил 2 гола и оформил 6 результативных передач.

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    • Напомним, что «Челси» и «Страсбург» принадлежат одному владельцу, в прошлом сезоне немало футболистов лондонского клуба были в аренде во французском клубе.

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