Хорхе Карраскаль близок к переходу во «Фламенго»

Полузащитник московскогов скором времени отправится в Бразилию для завершения перехода во, сообщает Globo.

Ранее стало известно, что столичный клуб согласился продать 27-летнего колумбийца за €12 млн — именно такую сумму предложил бразильский гранд. Все ключевые условия уже согласованы в устной форме, и юристы приступили к оформлению документов.

В минувшем сезоне РПЛ Карраскаль провёл 35 матчей, забив 8 голов и отдав 5 результативных передач.

На данный момент «Фламенго» занимает первое место в чемпионате Бразилии, имея в активе 36 очков после 16 туров и опережая ближайшего преследователя — «Крузейро» — на два балла.