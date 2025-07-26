«Сокол» и «Чайка» поделили очки в матче Первой лиги

В матче второго тура Первой российской лигисыграли вничью.

Саратовцы и песчанокопцы не смогли открыть счет в этой игре, сыграв 0:0.

Футбол. Россия. Первая лига Сокол — Чайка 0:0 Голы: 0:1 Алексей Батраков (пенальти) (34'), 2:0 (51') Сокол: Михаил Левашов, Иван Чуриков, Никита Печенкин, Владимир Ковачевич, Александр Мухин (Антон Синяк, 69'), Вадим Шпитальный, Роман Ермолин (Bakharev G., 89'), Владислав Лазарев, Сергей Грибов (Kireenko P., 46'), Gloydman N., Shaykhtdinov D. (Аллон Бутаев, 64') Чайка: Семён Фадеев, Данил Пелих (Ivannikov D., 46'), Иван Маркелов, Krutovskikh A., Rogochiy B., Kaptilovich D. (Kriushichev M., 82'), Stolyarov D., Ishchenko N., Dzhebov A. (Ivanov I., 46'), Popolitov G. (Gulyaev E., 65'), Filev A. (Gurylev A., 77') Предупреждения: Роман Ермолин (9'), Александр Мухин (66')

Календарь и таблица ФНЛ

У «Чайки» теперь четыре очка и второе место в турнирной таблице. У «Сокола» стало два балла и восьмая позиция.