«Краснодар» — «Локомотив». Онлайн, прямая трансляция

Центральный матч второго тура РПЛ! «Краснодар», впервые в истории защищающий титул чемпиона, сыграет с «Локомотивом», который за лето почти полностью обновил атаку и уже успел показать результативность. Обе команды начали сезон одинаково — с побед 3:0 — и теперь проверят, кто из них готов держать высокий темп на старте. Для «Краснодара» это первая домашняя игра в новом статусе. Для «Локо» — шанс прервать затянувшуюся безвыигрышную серию в Краснодаре, которая тянется уже девятый матч подряд. Следить за ходом встречи можно с нашим онлайном, присоединяйтесь!

Ход игры

1' Краснодар начал с центра поля, поехали!

Перед матчем

18:50 Команды размялись и вернулись в подтрибунку, меньше 10 минут остаётся до матча тура!

Станислав Агкацев https://t.me/fckrasnodar

18:35 В последний раз «Локо» обыгрывал «Краснодар» на выезде в августе 2016-го. С тех пор обе команды выигрывали РПЛ, сменилось много тренеров, но побед в Краснодаре у железнодорожников так и не было.

18:20 «Краснодар» будет стремиться закрепить лидерство и громко провести первую домашнюю игру в статусе чемпиона. «Локомотив» — проверить, насколько обновлённый состав готов к сопернику, который в последние годы стал для него неудобным.

18:05 Начинаем онлайн трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Петров, Сперцян, Батчи, Черников, Кривцов, Са, Кордоба.

«Локомотив»: Митрюшкин, Монтес, Ненахов, Морозов, Сильянов, Баринов, Бакаев, Батраков, Карпукас, Воробьёв, Руденко.

«Краснодар»

Сезон начался с потери Суперкубка — поражение ЦСКА (0:1) снова напомнило, что трофеи всё ещё даются команде с трудом. В матче первого тура с «Пари НН» тоже не всё шло гладко: «быки» забили со стандарта при равной игре, а два следующих гола пришли после ошибок соперников. Итог — уверенные 3:0, но реализация своих моментов была не столь безупречной, как кажется по счёту.

Дома «Краснодар» остаётся одной из самых надёжных команд РПЛ: лишь одно поражение в 15 матчах прошлого сезона и 36 очков на родном стадионе — лучший результат в лиге. Весной «быки» на своём поле выдавали победные серии, забивали больше двух голов за игру и почти не пропускали (0,53 гола в среднем).

Ключевой вопрос — ротация. Новички пока ограничиваются выходами по ходу матчей, но Мурад Мусаев может дать кому-то из них шанс в старте. Эдуард Сперцян, несмотря на слухи об уходе в Европу, пока остаётся главным мотором атаки.

«Локомотив»

Крупная победа 3:0 над «Сочи» в первом туре тоже выглядит убедительно только по счёту. До 81-й минуты «Локо» не мог вскрыть оборону новичка РПЛ, хотя владел мячом и создавал давление. Лишь после первого гола команда сняла напряжение и добила соперника.

Главный герой старта — Александр Руденко. Вингер, который только этим летом перешёл в клуб, забил и отдал голевую передачу. Его появление в основе теперь вопрос не обсуждается, но Михаил Галактионов может использовать Руденко не на фланге, а на позиции форварда, чтобы оставить в старте и Бакаева, и Комличенко. Под вопросом участие Сергея Пиняева — он пропустил первый тур из-за травмы, но уже вернулся к тренировкам.

Статистика против «Краснодара» на выезде для «Локо» удручающая: девять матчей без побед, шесть из которых завершились поражением. С 2020 года москвичи забили здесь лишь один гол. Две последние ничьи можно считать успехом, но обе дались с большим трудом.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.55.