Григорян: У «Краснодара» есть дух победителя

Российский тренерподелился ожиданиями от матчаво втором туре РПЛ. Специалист назвал «быков» чемпионской командой с духом победителя.

Встреча состоится 26 июля в Краснодаре и начнется в 19:00 мск.

«Гостям в Краснодаре будет очень сложно. "Краснодар" провел лучшую трансферную кампанию. Это чемпион страны, команда с гипертрофированной уверенностью в свои силах. Что первый тур и показал. При ограниченной игре в атаке была очень уверенная победа. Так действует команда, у которой есть дух победителя. Это чемпионская команда», — сказал Григорян «Матч ТВ».

В прошлом сезоне «Краснодар» впервые в своей истории выиграл чемпионат России по футболу.