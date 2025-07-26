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    Григорян: У «Краснодара» есть дух победителя

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    Российский тренер Александр Григорян поделился ожиданиями от матча «Краснодара» и «Локомотива» во втором туре РПЛ. Специалист назвал «быков» чемпионской командой с духом победителя.

    Александр Григорян
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    Александр Григорян

    Встреча состоится 26 июля в Краснодаре и начнется в 19:00 мск.

    «Гостям в Краснодаре будет очень сложно. "Краснодар" провел лучшую трансферную кампанию. Это чемпион страны, команда с гипертрофированной уверенностью в свои силах. Что первый тур и показал. При ограниченной игре в атаке была очень уверенная победа. Так действует команда, у которой есть дух победителя. Это чемпионская команда», — сказал Григорян «Матч ТВ».

    В прошлом сезоне «Краснодар» впервые в своей истории выиграл чемпионат России по футболу.

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