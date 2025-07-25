Аршавин предположил, когда Сперцян может покинуть РПЛ

Экс-футболиствыразил мнение, когда хавбек «Краснодара» и сборной Арменииможет покинуть РПЛ.

«Если говорить о футбольном таланте, то Сперцян, безусловно, может заиграть в Европе. Я думаю, он уйдёт зимой, если не сейчас. Гаэтан Перрен может заменить его в "Краснодаре", и если Сперцян уходит, то это очень логичное приобретение для краснодарского клуба. Я считаю, удерживать Сперцяна не надо, если он хочет уезжать», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Сперцян может продолжить карьеру в одном из европейских клубов. Полузащитником интересовались «ПСЖ» и «Жирона».

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В первом туре РПЛ «Краснодар» разгромил «Пари НН» со счетом 3:0.