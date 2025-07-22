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    «Хамрун» — «Динамо» Киев: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Мальтийский чемпионат «Хамрун» примет киевское «Динамо» в матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Старт встречи в 20:00 мск.

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    В прошлом раунде «Хамрун» сделал камбэк. Уступая 0:2 «Жальгирису», во ответном поединке хозяева смогли сравнять счет и по итогу серии пенальти вырвать путевку в следующий этап.

    «Динамо» только начинает свой сезон. Чемпион Украины проведет первый официальный поединок. Стоит отметить, что из шести товарищеских игр киевляне выиграли только одну. В последней гости проиграли «Осиеку» 0:1.

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры высоко оценивают шансы «Динамо» на победу: 6.55 на победу хозяев, 4.80 на ничью, 1.40 на победу гостей.

    • Эксперты LiveSport рассказали, подтвердит ли «Динамо» статус фаворита.

    • Искусственный интеллект спрогнозировал разгромную победу «Динамо» со счетом 5:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Хамрун» — «Динамо» Киев смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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