В прошлом раунде «Хамрун» сделал камбэк. Уступая 0:2 «Жальгирису», во ответном поединке хозяева смогли сравнять счет и по итогу серии пенальти вырвать путевку в следующий этап.
«Динамо» только начинает свой сезон. Чемпион Украины проведет первый официальный поединок. Стоит отметить, что из шести товарищеских игр киевляне выиграли только одну. В последней гости проиграли «Осиеку» 0:1.
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры высоко оценивают шансы «Динамо» на победу: 6.55 на победу хозяев, 4.80 на ничью, 1.40 на победу гостей.
- Эксперты LiveSport рассказали, подтвердит ли «Динамо» статус фаворита.
- Искусственный интеллект спрогнозировал разгромную победу «Динамо» со счетом 5:1.
Трансляция матча
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