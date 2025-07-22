Мальтийский чемпионатпримет киевскоев матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Старт встречи в 20:00 мск.

В прошлом раунде «Хамрун» сделал камбэк. Уступая 0:2 «Жальгирису», во ответном поединке хозяева смогли сравнять счет и по итогу серии пенальти вырвать путевку в следующий этап.

«Динамо» только начинает свой сезон. Чемпион Украины проведет первый официальный поединок. Стоит отметить, что из шести товарищеских игр киевляне выиграли только одну. В последней гости проиграли «Осиеку» 0:1.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры высоко оценивают шансы «Динамо» на победу: 6.55 на победу хозяев, 4.80 на ничью, 1.40 на победу гостей.

Эксперты LiveSport рассказали, подтвердит ли «Динамо» статус фаворита.

Искусственный интеллект спрогнозировал разгромную победу «Динамо» со счетом 5:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Хамрун» — «Динамо» Киев смотрите на LiveCup.Run.

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