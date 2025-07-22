Агент Чалханоглу: Никаких переговоров с клубами не было

Агент полузащитника миланскоговысказался о будущем своего клиента.

«Могу подтвердить, что никаких переговоров с клубами о трансфере Хакана не велось, о выдвинутых обвинениях в нежелании играть за "Интер" также нет и речи. Мы не вели переговоров с "Фенербахче"! Слухи беспочвенны! Наша сторона также не встречалась с представителями "Галатасарая". В следующем сезоне Хакан продолжит играть за "Интер".

Хакан Чалханоглу всем доволен "Интере". После отпуска состоятся переговоры, давайте посмотрим на ситуацию более профессионально.

Мы все хотим представлять цвета команд, за которые болеем с детства. Не скрою, у Хакана Чалханоглу есть детская симпатия к "Галатасараю". Как и "Фенербахче", "Галатасарай" — известная команда европейского уровня. Предложений пока не поступало. По моим данным, у "Галатасарая" другие планы», — приводит слова агента TRT Spor.

31-летний Чалханоглу в прошлом сезоне сыграл 47 матчей за нерадзурри, забил в них 11 мячей и сделал 8 голевых передач. Его контракт с клубом действует до 2027 года, а на портале Transfermarkt оценивается в € 30 млн.