Поттер прокомментировал трансфер Уокера-Питерса в «Вест Хэм»

Наставник лондонского «Вест Хэма»рассказал, чем привлек его внимание защитник

«Мы очень рады, что Кайл согласился присоединиться к нам. Это игрок, которого я всегда высоко ценил и который производил на меня впечатление каждый раз, когда он встречался с моей командой. У него действительно хорошая история, он профессионал высочайшего класса, зарекомендовавший себя как уважаемый игрок Премьер-лиги, и его лучшие годы ещё впереди.

Он привнесёт в команду качественную игру, а в раздевалку — хороший характер и харизму. Я с нетерпением жду начала работы с Кайлом и думаю, что он станет отличным приобретением для нашего футбольного клуба», — цитирует Поттера сайт молотобойцев.

28-летний крайний защитник пришел в «Вест Хэм» в качестве свободного агента и заключил контракт на три года. Он будет выступать под №2.