Линекер считает правильным выбор Рашфорда в пользу «Барселоны»

Экс-нападающий «Барселоны» и сборной Англиипрокомментировал возможный трансферв каталонский клуб.

«У "Барсы" давно не было англичан в команде, и это хорошее приобретение. Он отличный игрок. В последние годы у него были проблемы в "Юнайтед", он мало играл, но он очень талантлив. Проблема в "Манчестер Юнайтед" — те, кто ушел оттуда, играли лучше в других клубах.

Он очень быстр, очень опасен, и он хороший человек. Надеюсь, он сможет показать свой уровень. Сейчас проводится много матчей, требуется больше игроков, способных играть в стартовом составе, а Маркус обладает великолепными качествами.

Думаю, он станет отличным приобретением для "Барсы". Никогда не знаешь наверняка, но я очень рад видеть его в "Барселоне". Он мой хороший друг», — сказал Линекер в эфире Què t’hi jugues.

СМИ сообщают, что Рашфорд близок к переходу в «Барселону» на правах аренды.