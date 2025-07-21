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    Матвей Кисляк«Оренбург» — ЦСКА. Онлайн, прямая трансляция
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    Линекер считает правильным выбор Рашфорда в пользу «Барселоны»

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    Экс-нападающий «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер прокомментировал возможный трансфер Маркуса Рашфорда в каталонский клуб.

    Маркус Рашфорд
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    Маркус Рашфорд

    «У "Барсы" давно не было англичан в команде, и это хорошее приобретение. Он отличный игрок. В последние годы у него были проблемы в "Юнайтед", он мало играл, но он очень талантлив. Проблема в "Манчестер Юнайтед" — те, кто ушел оттуда, играли лучше в других клубах.

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    • Он очень быстр, очень опасен, и он хороший человек. Надеюсь, он сможет показать свой уровень. Сейчас проводится много матчей, требуется больше игроков, способных играть в стартовом составе, а Маркус обладает великолепными качествами.

    Думаю, он станет отличным приобретением для "Барсы". Никогда не знаешь наверняка, но я очень рад видеть его в "Барселоне". Он мой хороший друг», — сказал Линекер в эфире Què t’hi jugues.

    СМИ сообщают, что Рашфорд близок к переходу в «Барселону» на правах аренды.

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