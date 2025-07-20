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    «Торпедо» поставило задачу на сезон-2025/2026

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    Генеральный директор «Торпедо» Сергей Синяев обозначил команде задачи на предстоящий сезон в Первой лиге.

    Олег Кононов (справа) и Ари
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    Олег Кононов (справа) и Ари

    «Руководство клуба, не задумываясь, поставило перед командой задачу вернуться в Премьер-Лигу. Футболисты и тренерский штаб не видят перед собой никаких других целей, учитывая то, какой эмоциональной и нервной получилась прошедшая предсезонка. Надеюсь, что все эти накопившиеся эмоции должны сыграть в нашу пользу, а результат не заставит себя долго ждать», — сказал Синяев сайту автозаводцев.

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  • 10/07/2025

    • Напомним, что «Торпедо» должно было начинать сезон в РПЛ после того, как заняло второе место в прошлом сезоне в Первой лиги, но было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/2026 из-за попыток организации договорных матчей в футбольных соревнованиях.

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