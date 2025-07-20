«Торпедо» поставило задачу на сезон-2025/2026

Генеральный директор «Торпедо»обозначил команде задачи на предстоящий сезон в Первой лиге.

«Руководство клуба, не задумываясь, поставило перед командой задачу вернуться в Премьер-Лигу. Футболисты и тренерский штаб не видят перед собой никаких других целей, учитывая то, какой эмоциональной и нервной получилась прошедшая предсезонка. Надеюсь, что все эти накопившиеся эмоции должны сыграть в нашу пользу, а результат не заставит себя долго ждать», — сказал Синяев сайту автозаводцев.

Напомним, что «Торпедо» должно было начинать сезон в РПЛ после того, как заняло второе место в прошлом сезоне в Первой лиги, но было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/2026 из-за попыток организации договорных матчей в футбольных соревнованиях.