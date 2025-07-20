«Пари НН» — «Краснодар». Онлайн, прямая трансляция

Ход матча
28' «Пари НН» заработал право на штрафной, но навес Боселли оказался неточным и до мяча никто не дотянулся.
26' Небольшую передышку сделали команды. Пока что перепасовываются в центре поля.
23' Агкацев спасает «Краснодар» от гола шикарным сэйвом, но, как оказалось потом, в моменте был оффсайд.
21' Первая желтая карточка в матче. Кевин Ленини ее получает.
20' «Пари НН» ответил своей атакой, но и тут защита была лучше нападения.
19' «Краснодар» пошел в атаку большими силами, долго разыгрывал мяч, но в итоге защитник в последний момент вынес мяч.
17' Некую паузу взяли команды. Пока что ничего стоящего не происходит на поле.
15' Довольно интересную игру мы наблюдаем. Моменты, хорошие скорости. Гол назревает и нельзя предсказать, в чьи ворота.
13' Теперь уже выпад от «Краснодара». Батчи прорвался по флангу, прострелил, но сильно, никто не успел к мячу.
11' Отличный удар издали от Боселли, но рядом со штангой. Ответ «Пари НН» не заставил себя долго ждать.
9' После углового защитники хозяев без проблем вынесли мяч.
7' Первый по-настоящему голевой момент! Кордоба вывалился на свидание с вратарем соперника, но переиграть его не смог. Медведев справился с ударом и перевел мяч на угловой.
5' Сперцян выполнил навес со штрафного, Кордоба дотянулся до мяча, но пробить толком не смог.
4' Пытался атаковать и «Пари НН», но мяч после навеса с фланга без проблем забрал в руки Агкацев.
2' «Краснодар» сразу же попытался обострить, но Медведев забрал мяч в руки.
1'
До матча
15:27 Гимн России звучит. Все готово к началу матча.
15:20 В Казани прекрасная погода, команды ведут последние приготовления для выхода на поле.
15:10 Команды проведут матч в Казани на «Ак Барс Арене», которая вмещает 42398 зрителей.
15:00 Рассудит сегодняшнюю встречу 38-летний арбитр Евгений Кукуляк из Калуги.
Стартовые составы команд:
«Пари НН»:
«Пари НН»:Медведев, Александров, Шнапцев, Карич, Кастильо, Лесовой, Карапузов, Майга, Вешнер Тичич, Грулёв, Босельи.
«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Петро, Оласа, Черников, Ленин, Сперцян, Батчи, Са, Кордоба.
«Пари НН»
Команда из Нижнего Новгорода осталась в РПЛ только благодаря снятию «Химок». Нижегородцы в прошлом сезоне стали только тринадцатыми и за право выступать в сильнейшем дивизионе страны играли «стыки» с «Сочи», в которых проиграли и должны были понизиться в классе, но «Химки» были исключены из числа участников РПЛ, а «Пари НН» туда возвращен.
После этого в команде произошли изменения. И на тренерском мостике белорус сменил белоруса. Вместо Виктора Гончаренко на этот пост пришел Алексей Шпилевский. Посмотрим, как изменится игра команды уже на старте сезона.
Летом «Пари НН» провел ряд спаррингов. В последнем из них команда из Нижнего Новгорода проиграла перволиговому «КАМАЗу» со счетом 1:3. До этого же нижегородский коллектив обыграл «Сочи» (1:0) и «Текстильшик» (3:0). Если вспоминать последние официальные игры, то они были в «стыках» с «Сочи» (2:1, 1:3).
«Краснодар»
Краснодарцы начинают защиту титула чемпионата страны. В прошлом сезоне «быки» впервые в своей смогли выиграть золотые медали РПЛ. Команда из Краснодара набрала 67 очков и смогла на один балл опередить «Зенит». Краснодарский коллектив забил 59 мячей, а пропустил всего 23.
Летом «Краснодар» смог сохранить лидеров и усилился. В команду пришли Дуглас Аугусто из «Нанта», Густаво Фуртадо из «Ламии» и Жубал из «Осера». Подопечные Мурада Мусаева настроены достаточно серьезно и вполне могут побороться за защиту титул и навязать борьбу всем остальным.
Для «Краснодара» сезон уже стартовал. Команда из одноименного города уступила ЦСКА (0:1) в матче за Суперкубок страны. До этого же краснодарцы в спаррингах смогли победить «Ростов» (4:2) и «Динамо» из Махачкалы (4:1). Прошлый сезон же краснодарцы закрыли победами над «Динамо» (3:0) и «Оренбургом» (2:1).
Очные матчи
В прошлой игре команд «Краснодар» разгромил «Пари НН» со счетом 3:0. В целом же краснодарцы выиграли 11 матчей, «Пари НН» добыл победу в трех встречах и одна игра завершилась вничью.
Эксперты LiveSport подготовили прогноз на этот матч с коэффициентом 2.35.