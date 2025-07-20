«Пари НН» — «Краснодар». Онлайн, прямая трансляция

В матче 1-го тура чемпионата России в Нижнем Новогороде местный «Пари НН» примет «Краснодар». Начало игры — в 15:30 мск. Вашему вниманию текстовая трансляция поединка.

Футбол. Россия. Премьер-лига Пари НН — Краснодар 0:0 Пари НН: Никита Медведев, Виктор Александров, Максим Шнапцев, Свен Карич, Лука Тичич, Владислав Карапузов, Даниил Лесовой, Мамаду Майга, Castillo J., Вячеслав Грулёв, Хуан Мануэль Боселли Краснодар: Станислав Агкацев, Витор Тормена, Лукас Оласа, Сергей Петров, Александр Черников, Кевин Ленини, Жуан Баши, Эдуард Сперцян, Диего Силва, Виктор Са, Джон Кордоба

Ход матча

28' «Пари НН» заработал право на штрафной, но навес Боселли оказался неточным и до мяча никто не дотянулся.

26' Небольшую передышку сделали команды. Пока что перепасовываются в центре поля.

23' Агкацев спасает «Краснодар» от гола шикарным сэйвом, но, как оказалось потом, в моменте был оффсайд.

21' Первая желтая карточка в матче. Кевин Ленини ее получает.

20' «Пари НН» ответил своей атакой, но и тут защита была лучше нападения.

19' «Краснодар» пошел в атаку большими силами, долго разыгрывал мяч, но в итоге защитник в последний момент вынес мяч.

17' Некую паузу взяли команды. Пока что ничего стоящего не происходит на поле.

15' Довольно интересную игру мы наблюдаем. Моменты, хорошие скорости. Гол назревает и нельзя предсказать, в чьи ворота.

13' Теперь уже выпад от «Краснодара». Батчи прорвался по флангу, прострелил, но сильно, никто не успел к мячу.

11' Отличный удар издали от Боселли, но рядом со штангой. Ответ «Пари НН» не заставил себя долго ждать.

9' После углового защитники хозяев без проблем вынесли мяч.

7' Первый по-настоящему голевой момент! Кордоба вывалился на свидание с вратарем соперника, но переиграть его не смог. Медведев справился с ударом и перевел мяч на угловой.

5' Сперцян выполнил навес со штрафного, Кордоба дотянулся до мяча, но пробить толком не смог.

4' Пытался атаковать и «Пари НН», но мяч после навеса с фланга без проблем забрал в руки Агкацев.

2' «Краснодар» сразу же попытался обострить, но Медведев забрал мяч в руки.

1' Матч стартовал! Должно быть интересно! Смотрим!

До матча

15:27 Гимн России звучит. Все готово к началу матча.

15:20 В Казани прекрасная погода, команды ведут последние приготовления для выхода на поле.

15:10 Команды проведут матч в Казани на «Ак Барс Арене», которая вмещает 42398 зрителей.

15:00 Рассудит сегодняшнюю встречу 38-летний арбитр Евгений Кукуляк из Калуги.

Стартовые составы команд: «Пари НН»: Медведев, Александров, Шнапцев, Карич, Кастильо, Лесовой, Карапузов, Майга, Вешнер Тичич, Грулёв, Босельи.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Петро, Оласа, Черников, Ленин, Сперцян, Батчи, Са, Кордоба.

«Пари НН»

Команда из Нижнего Новгорода осталась в РПЛ только благодаря снятию «Химок». Нижегородцы в прошлом сезоне стали только тринадцатыми и за право выступать в сильнейшем дивизионе страны играли «стыки» с «Сочи», в которых проиграли и должны были понизиться в классе, но «Химки» были исключены из числа участников РПЛ, а «Пари НН» туда возвращен.

После этого в команде произошли изменения. И на тренерском мостике белорус сменил белоруса. Вместо Виктора Гончаренко на этот пост пришел Алексей Шпилевский. Посмотрим, как изменится игра команды уже на старте сезона.

Летом «Пари НН» провел ряд спаррингов. В последнем из них команда из Нижнего Новгорода проиграла перволиговому «КАМАЗу» со счетом 1:3. До этого же нижегородский коллектив обыграл «Сочи» (1:0) и «Текстильшик» (3:0). Если вспоминать последние официальные игры, то они были в «стыках» с «Сочи» (2:1, 1:3).

«Краснодар»

Краснодарцы начинают защиту титула чемпионата страны. В прошлом сезоне «быки» впервые в своей смогли выиграть золотые медали РПЛ. Команда из Краснодара набрала 67 очков и смогла на один балл опередить «Зенит». Краснодарский коллектив забил 59 мячей, а пропустил всего 23.

Летом «Краснодар» смог сохранить лидеров и усилился. В команду пришли Дуглас Аугусто из «Нанта», Густаво Фуртадо из «Ламии» и Жубал из «Осера». Подопечные Мурада Мусаева настроены достаточно серьезно и вполне могут побороться за защиту титул и навязать борьбу всем остальным.

Для «Краснодара» сезон уже стартовал. Команда из одноименного города уступила ЦСКА (0:1) в матче за Суперкубок страны. До этого же краснодарцы в спаррингах смогли победить «Ростов» (4:2) и «Динамо» из Махачкалы (4:1). Прошлый сезон же краснодарцы закрыли победами над «Динамо» (3:0) и «Оренбургом» (2:1).

Очные матчи

В прошлой игре команд «Краснодар» разгромил «Пари НН» со счетом 3:0. В целом же краснодарцы выиграли 11 матчей, «Пари НН» добыл победу в трех встречах и одна игра завершилась вничью.

Эксперты LiveSport подготовили прогноз на этот матч с коэффициентом 2.35.