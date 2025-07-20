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    Масалитин: У Карпина в «Динамо» первый блин вышел комом

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    Известный в прошлом нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин прокомментировал первый матч московского «Динамо» под руководством Валерия Карпина.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Как обычно, первый блин комом вышел. Мы не увидели пока агрессивного "Динамо", не увидели прессинг в исполнении "бело‑голубых", — то, что любил Карпин делать в "Ростове". Пока команда в процессе становления.

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    • Появились новые игроки: кто‑то в форме, кто‑то не в форме. В частности, Иван Сергеев пока далек от своей формы. Очень хорошо смотрелся Максим Осипенко, особенно впереди, хорошо работали стандарты. В принципе, за счет стандартов сравняли. Еще предстоит очень много работы», — сказал Масалитин «Матч ТВ».

    «Динамо» и «Балтика» в первом туре закончили встречу вничью со счетом 1:1. За бело-голубых единственный мяч забил защитник Хуан Касерес.

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