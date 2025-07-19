«Ротор» вырвал победу у «Волги» в стартовом туре Первой лиги

В первом туре нового сезона Первой лигииз Ульяновска на домашнем стадионе проиграласо счетом 1:2.

После стартовых равных минут «Ротор» смог открыть счет в матче. На 29-й минуте встречи точным ударом отметился Илья Сафронов.

Во втором тайме хозяева смогли вернуться в игру. На 48-й минуте защитник Айдар Хабибуллин сравнял счет в матче. Однако в концовке встречи «Ротор» сумел дожать соперника.

На 83-минуте матча Александр Клещенко умело сыграл на стандарте и принес победу «Ротору». Команда из Волгограда набирает первые три очка в новом сезоне.

Футбол. Россия. Первая лига Волга Ул — Ротор 1:2 Голы: 0:1 Илья Сафронов (29'), 1:1 Айдар Хабибуллин (48'), 1:2 Александр Клещенко (83') Волга Ул: Алексей Кеняйкин, Айдар Хабибуллин, Камиль Ибрагимов, Олег Красильниченко, Константин Ковалев, Иван Козлов, Кирилл Фольмер, Евгений Воронин (Uridiya G., 71'), Umnikov M. (Pshennikov E., 76'), Murza A. (Илья Зубенко, 76'), Kamenshchikov D. (Владислав Руденко, 71') Ротор: Никита Чагров, Вячеслав Бардыбахин, Александр Клещенко, Андрей Семёнов (Максим Храмцов, 73'), Николай Покидышев, Сергей Макаров, Михаил Мальцев (Дмитрий Лаврищев, 64'), Никита Плотников, Дмитрий Сасин (Davidyan D., 59'), Илья Сафронов (Александр Хохлачев, 58'), Кирилл Никишин (Ярослав Арбузов, 58')

«Ротор» во втором туре сыграет на выезде против «Челябинска». «Волга» постарается набрать очки в игре с КАМАЗом.